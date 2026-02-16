我是廣告 請繼續往下閱讀

▲港星鄭少秋因主演《楚留香》風靡亞洲，感情世界也是相當精采。（圖／翻攝自微博）

無法送別最後一程 創傷至今未散

▲港星鄭少秋失聯長女鄭安儀離世。（圖／翻攝自微博）

鄭安儀成長背景 情感困境交織

香港資深藝人鄭少秋縱橫影壇數十年，憑藉《楚留香》與《倚天屠龍記》等經典角色家喻戶曉，然而2023年他的大女兒鄭安儀在美國輕生的消息傳出，對他而言無疑是人生最沉重的一擊，據悉當時鄭少秋受限於法律與程序問題，因此未能親自送愛女最後一程，成為心中難以抹去的遺憾，家屬透露這場變故對他的心理打擊極深，也改變了他此後的生活節奏，事發後已經低調隱身3年，而他的近況也跟著曝光。鄭少秋的現任妻子官晶華曾坦言，喪女之痛對丈夫影響巨大。作為父親卻無法親自參與告別儀式，讓他情緒一度陷入低潮，外界觀察到他在事件後更加低調，幾乎不再出席公開活動，原本活躍於舞台與螢光幕前的身影如今鮮少曝光，顯示這段傷痛並未隨時間完全淡化。事實上，鄭少秋近年已逐漸淡出公眾視野，自2019年與汪明荃合作演唱會後，公開露面次數明顯減少，最後一次被媒體捕捉是在機場與汪明荃偶遇合影。近3年來，鄭少秋幾乎未再現身公開場合，就連圈內好友也難以聯繫上他，直到資深演員許紹雄辭世消息傳出，媒體才偶爾提及他的動向，但他依舊選擇保持距離。據了解，鄭安儀自幼隨母親盧慧茹赴美生活，父母分開後由母親撫養長大，成年後她逐漸理解父母之間的過往，不再對父親抱持怨懟，但童年時期對家庭關係的認知，加上成長過程中的情感挫折，使她內心承受壓力，親友透露鄭安儀生前曾面臨感情困擾，情緒狀態並不穩定，最終走上極端道路，讓家人措手不及。喪女之痛讓鄭少秋選擇遠離鎂光燈，將重心放回家庭與自我沉澱，對於外界關心他未多作回應，只以沉默面對，從昔日風度翩翩的武俠男神，到如今低調隱身的父親身影，這段經歷無疑成為他人生中最難以承受的一件事。