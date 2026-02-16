我是廣告 請繼續往下閱讀

⭐️TPBL聯盟完整聲明⭐️

針對 2026 年 2 月 14 日例行賽 G79 場次，桃園台啤永豐雲豹就第四節剩餘17秒，高錦瑋三分球出手時，張宗憲防守動作是否構成犯規所提出之申訴，聯盟說明如下：

一、聯盟依規定調閱該場比賽完整轉播畫面並由技術委員召集人、裁判長會同臨場技術委員，依據FIBA國際籃球規則進行專業技術審視與判讀。

依據FIBA國際籃球規則第33條「圓柱體原則」及第33.6條「垂直原則」，防守球員得占據其合法防守位置之垂直空間，惟不得向前、向側或以身體任何部位侵入投籃球員於起跳及出手過程中所形成之合法圓柱體空間。特別於三分投籃情境中，投籃球員自起跳點至落地點所形成之合法空間均受規則保護。

二、經多視角影像審視，本次防守動作之技術要點如下：

（一）進攻球員起跳時，防守球員左手接觸投籃者右手。

（二）投籃球員出手瞬間，防守球員身體已進入投籃球員起跳所形成之圓柱體範圍。

（三）雙方產生身體接觸，且接觸發生於投籃動作延續期間，影響投籃動作完整性及身體平衡。

綜合上述技術分析與影像佐證，技術委員會認定該次防守動作已違反圓柱體原則，應判處防守球員防守犯規；場上裁判未予吹判，屬關鍵時刻之漏判。

三、依聯盟裁判管理辦法及分級考核制度，本案經裁判評議委員會決議，確認該場主要責任區裁判為 16 號葉俊宏裁判，處以停止賽事編排兩週（自 2026 年 3 月 4 日起至 2026 年 3 月 15 日止），期間不得執行任何例行賽派任。該裁判須完成專項技術再訓練並通過評核後，始得恢復派任，相關懲處紀錄亦將納入本季年度考評及升降級依據。

聯盟重申，關鍵時刻之判決品質為賽事公信力的核心。除本案個別懲處外，亦將納入全體裁判專案教育教材，加強三分投籃圓柱體判讀標準與一致性要求，持續提升執法專業與判決品質，確保賽事公平性。

桃園台啤永豐雲豹於2月14日主場迎戰福爾摩沙夢想家，雙方激戰至最後一刻才由夢想家以2分之差險勝。然而，賽後雲豹針對高錦瑋與張宗憲關鍵時刻的一起攻防爭議，正式提出申訴。聯盟技術委員會今（16）日公布判讀結果，認定該回合屬「關鍵漏判」，並對主責裁判葉俊宏處以停止派任兩週的處分。該起爭議發生於第四節剩餘17秒，當時夢想家僅以3分微幅領先，雲豹主力後衛高錦瑋在三分線外出手，夢想家防守球員張宗憲繞過掩護貼身防守，雙方發生身體接觸，但場上裁判並未吹判。經雲豹球團申訴後，聯盟技術委員會召集裁判長及技術委員，調閱轉播畫面進行審視。根據FIBA國際籃球規則第 33 條「圓柱體原則」，防守者不得侵入投籃球員起跳至落地所形成的垂直空間。影像顯示，張宗憲在起跳時左手接觸投籃者右手，且身體已進入高錦瑋的起跳圓柱體範圍，影響其投籃完整性及身體平衡。聯盟最終認定應判處防守犯規，確認場上裁判未予吹判為「關鍵時刻之漏判」。針對此項失誤，聯盟依據裁判管理辦法決議，確認該場主要責任區裁判16號葉俊宏負有主要責任，處以停止賽事編排兩週（自3月4日至 3 月15日止），期間不得執行任何派任。此外，葉俊宏裁判需完成專項技術再訓練並通過評核後始得恢復執法，該懲處紀錄也將納入年度升降級依據。聯盟重申，關鍵時刻的判決品質是賽事公信力的核心，未來將此案例納入全體裁判專案教材，要求加強判讀標準的一致性，以確保賽事公平性。回顧該場賽事，夢想家與雲豹全場激戰，雙方互換領先多達9次。夢想家靠著蔣淯安上半場的穩定輸出與布依德單節11分的表現，在三節結束時取得領先。儘管高錦瑋在下半場開啟狂飆模式，單場22分中有17分集中在後兩節，並在倒數1分鐘飆進關鍵三分、助攻莊博元追到僅1分差，但最終仍因克羅馬關鍵犯規送對手上罰球線。雖然夢想家班提爾末兩罰中一給了雲豹最後一擊機會，但米勒運球轉身跳投未果且超時，夢想家最終以100：98驚險收下勝果。這場勝利不僅中止了雲豹主場7連勝，也是夢想家本季首度擊敗這支榜首勁旅。