我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年馬年即將到來，國民黨立委徐巧芯表示，在迎接金馬年前夕，提前向支持者與民眾祝賀新年快樂、馬年行大運，同時也向外界報告上會期於立法院的修法成果，她指出，由國民黨團提出的《所得稅法》修正案已順利三讀通過，明定所得稅長期照顧特別扣除額，將由原本的12萬元提高至18萬元，並回溯自114年1月1日起實施，今年5月辦理所得稅申報時，納稅人即可適用新制。徐巧芯表示，台灣已於去年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比例超過20%。根據國發會推估，117年老年人口將達522萬人，且平均每位長者的長照需求時間約為8至10年，相關費用對許多家庭而言是一筆沉重負擔。她指出，此次修法將長照扣除額提高至18萬元，目的在於減輕家庭的經濟壓力。財政部初估，約有35萬戶納稅人可因此受惠，特別是上有高齡父母、下有子女需扶養的「三明治世代」家庭，將可獲得實質減壓。徐巧芯也表示，未來國民黨團將持續就《所得稅法》進行檢討與修正，包括研議調整幼兒學前特別扣除額等議題，期盼透過稅制改革，讓制度更貼近民眾需求，成為家庭最穩固的支持力量。