關於麻疹與新型疫苗

英國麻疹地位降級

疫情重災區：恩菲爾德

疫苗猶豫與族群差異

英國健康安全局（UKHSA）證實，倫敦東北部爆發大規模麻疹疫情，患者多為10歲以下且未完整接種疫苗的孩童，部分病患因病情嚴重住院。由於麻疹是高度傳染性的疾病，倫敦大規模麻疹爆發可能導致4萬至16萬人感染。根據衛報報導，英國健康安全局先前報告，從1月1日至2月9日，恩菲爾德區（Enfield）在校園及托兒所共記錄了34例經實驗室證實的麻疹病例，其中部分兒童患者需住院治療。另據《星期日泰晤士報》，恩菲爾德7間學校與1間托兒所總計通報60例疑似病例。麻疹是一種高度傳染性的病毒性疾病，在未完全接種疫苗的人群中傳播極快。雖然多數人可康復，但此病可能導致肺炎、腦炎等嚴重併發症，在罕見情況下會導致長期殘疾甚至死亡。英國健康安全局流行病學顧問薩利巴（Vanessa Saliba）指出：「數據顯示疫情正在擴大。麻疹對任何孩子來說都是嚴重疾病，但只要接種兩劑MMRV疫苗（結合麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘的疫苗）即可預防。」薩利巴同時呼籲家長務必確保孩子接種疫苗。全球衛生官員於今年早些時候宣布，由於英國自2024年以來已報告近4000例感染，不再被視為已消除麻疹的國家。目前全英MMRV疫苗的接種率正在下降。5歲兒童接種兩劑的比例僅約84%，遠低於防止疫情爆發所需的95%門檻。恩菲爾德是全英國疫苗接種率最低的地區之一。2024至25年度僅64.3%的5歲兒童完成兩劑接種。當地基層醫療診所（GP）警告，在此次疫情中，每五名患病兒童中就有一人因麻疹住院，且所有住院患兒均未完全接種疫苗。恩菲爾德議會表示，麻疹是已知傳染性最強的疾病之一，其傳染力約為新冠肺炎的六倍。恩菲爾德公共衛生主任謝爾-阿拉米（Dudu Sher-Arami）正致信給該區所有家長，並在校園設立臨時接種站。她警告，由於跨區工作與就學頻繁，這場疫情極有可能演變成「全倫敦規模的大爆發」。英國健康安全局的模型預測，倫敦的大規模麻疹爆發可能導致4萬至16萬人感染。去年7月，利物浦已有一名兒童死於麻疹。自今年年初以來，英格蘭已有96例確診病例，其中四分之三為 10 歲以下兒童。目前個案數最高的地區依序為恩菲爾德及伯明罕。麻疹透過咳嗽、打噴嚏及接觸受污染表面傳播，因此在學校環境中極易擴散。早期症狀包括高燒、流鼻水、打噴嚏、咳嗽及紅腫流淚的眼睛。數日後通常會出現紅棕色斑狀皮疹，先從臉部開始，再蔓延至全身。麻疹沒有特效療法，只能透過接種疫苗預防。雖然疫苗已被證實安全有效，但早已被駁斥的「疫苗與自閉症有關」說法仍在社群媒體與部分少數族群社區流傳，導致疫苗猶豫情況持續存在。