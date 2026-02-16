我是廣告 請繼續往下閱讀

巨大集團（9921）今日公告，巨大集團創辦人劉金標今（16）日凌晨辭世，享壽93歲。台中市副市長鄭照新悼念「標哥」：「沒有您的遠見與推動，就沒有現在的YouBike，您開創了健康的接駁網路，更啟發了一種幸福的城市生活。」鄭照新稱讚劉金標是台中自行車產業的巨擘，「您的離去令我們不捨，還記得十多年前，在訪談節目上與您同台，那時還沒有人知道什麼是共享單車，聆聽您侃侃而談歐洲經驗與台灣壯志，聆聽您騎車恢復身體健康的傳奇，沒有您的遠見與推動，就沒有現在的YouBike。」鄭照新說，劉金標開創了健康的接駁網路，更啟發了一種幸福的城市生活，蛇年邁向馬年的除夕，「照新向您致上我最高的敬意，以與您在同一個城市生活為榮。」巨大集團今公告，創辦人劉金標凌晨安詳辭世，標哥一生投入自行車事業，以堅持與遠見帶領巨大走向世界，亦深深影響台灣自行車產業的發展。「值此新春時節，我們依其一貫低調的心意，審慎向外界說明此一消息。謹此向所有關心巨大集團的朋友致意，並感謝大家的理解與陪伴。」