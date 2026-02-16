我是廣告 請繼續往下閱讀

夏天人力背物資上班 冬天才有直升機

▲11月至4月的冬季期間，空勤總隊藉由高空飛行訓練課程期間協助運補物資到玉山氣象站。（圖／玉山氣象站提供）

在玉山工作的一天 低溫中執勤15小時

▲玉山氣象站人員結束整天的值勤後，才一同準備除夕年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

年夜飯要營照儀式感 玉山氣象站除夕夜最溫暖

▲看似平常的家常飯，在玉山氣象站成為溫馨的年夜飯。（圖／玉山氣象站提供）

在玉山不會覺得孤單 還有登山客陪過年

▲每年年假都會有登山客拜訪玉山氣象站，大家一起喝咖啡、分享食物，甚至還有人送春聯。（圖／玉山氣象站提供）

海拔近4000公尺的玉山北峰氣象站，今年春節年假由3名同仁在雲海與寒風中駐守，儘管適逢過節，玉山氣象站全年無休的觀測任務依舊不變，直到太陽下山後3人才在0度的玉山內吃著豐盛的年夜飯，玉山氣象站的年節氣氛，也在例行公事與溫暖炊煙中展開。玉山氣象站主任林文龍提到，氣象站目前配置1位主任、2名工友、3個觀察員，過年期間由1位觀察員搭配2名工友值班，平時輪班方式為「上山工作1個月、下山休假1個月」。玉山氣象站夏季時，包括主任在內，都要攀爬約10個小時左右的路程，人力背負物資上班，11月至4月的冬季期間，才有空勤總隊藉由高空飛行訓練課程期間協助運補物資。提到春節年假，林文龍表示，玉山氣象站其實和往常一樣，觀測員的一天從清晨6點開始，起床後第一件事就是走到戶外查看天氣，若遇降雪或特殊天氣，立即回報中央，上午7點前也要替空勤總隊、空軍救護任務提供即時觀測資料，拍攝環景照片傳送群組，供飛行人員評估是否起飛。即使是除夕夜，觀測工作也絲毫不打折，上午8點、11點，下午2點、5點都要透過人工紀錄天氣重點，並到戶外巡檢儀器是否正常運作，若遇寒流、降雪或突發天氣變化，更需緊盯監測數據，直到晚間9點，15小時的值勤才告一段落，林文龍說「過年只是節日，該做的工作還是得做，在山上沒有假期，只有責任。」林文龍也指出，年夜飯可以說是玉山上每年最具儀式感的一餐，除夕通常會準備牛肉、魚肉等較為應景的菜色，並由兩名在玉山經驗豐富的工友負責掌廚，另外也會準備一鍋熱湯，「雖然整桌菜放在平地變很平凡，但在玉山上特別溫暖、溫馨。」林文龍提及，今年春節在玉山過年的同仁2月10日就上山了，預計3月15日才會下山；平時在高山工作需要維持體力，因此玉山氣象站也有將跑步機、飛輪之類的運上山，讓大家無聊時可以運動。林文龍分享，在玉山氣象站過年，除了準備年夜飯提升儀式感外，過年期間和登山客的互動也相當溫馨，雖然每年不到10人，但除夕、大年初一，都會有登山客拜訪氣象站，眾人一起喝咖啡、分享食物，甚至還有人送春聯，0度空氣裡的一聲「新年快樂」總是格外清亮。在玉山氣象站服務將滿8年、今年53歲的林文龍坦言，大學登山社出身的他，當年自願接任主任職務，與山林結下深緣，儘管設備汰換、生活用品更新有時仍會受預算限制，但「每一年環境都在慢慢改善」，雖然自覺體力與年輕時有差，但從始至終都沒有後悔上到玉山服務。