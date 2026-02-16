除夕團圓飯也能點外送加菜！兩大外送平台Uber Eats和foodpanda過年期間不打烊，只要店家有開就能點外送。同時祭出優惠，foodpanda 開搶「馬上五吉」優惠神券；Uber Eats連鎖餐飲發送 4 萬份實體紅包袋，要讓民眾從除夕一路省到開工。
foodpanda 初一～初四天天搶優惠券
看準春節宅家聚餐商機，foodpanda 今年豪擲近1000萬元回饋金，推出「天天搶紅包」活動。重頭戲就在除夕，消費者只要在美食外送或外帶自取下訂指定餐廳，滿額並輸入優惠碼【馬上五吉】，即可享有最高「1 折」優惠，最高折抵 150 元）。
錯過除夕也沒關係，foodpanda從初一（17日）到初四（20日），每天上午 11 點都會在 App 內公布當日限定折價券，同樣享有最高 1 折驚喜。此外，針對麥當勞、頂呱呱、漢堡王等連鎖名店，輸入【馬上叫薯來堡】或【馬上叫外送】享 7 折至 85 折不等的加碼優惠，讓民眾過年吃好料也能省荷包。
此外， foodpanda宣布挹注高達8000萬元獎勵金，除夕當天（16日）有「雙倍小費任務」，消費者給多少小費，平台就加碼同等金額給外送員，讓小費直接翻倍，提高外送員接單意願。
Uber Eats實體紅包袋限量 4 萬份
Uber Eats 則透過大數據發現過年期間「披薩」訂單成長46%居冠，講求快速分享；至於生鮮雜貨部分，「金針菇」與「茼蒿」依舊穩坐圍爐火鍋備料的冠亞軍寶座。優惠方面也沒少，Uber Eats 攜手全台 5000 間商家推出「新春馬上點」專區，祭出買1送1，Uber One 會員滿額還可享85折。
此外，Uber Eats 今年與大苑子、21PLUS、頂呱呱等夥伴合作，隨餐發送限量 4萬份紅包，內含外送、生鮮及 Uber乘車優惠序號。除了吃喝，春節「行」的需求也大增。Uber 數據顯示，過年前兩天的返鄉行程量較平常大增76%，其中以台北車站、高鐵台中站及左營站為熱門下車點。
配合走春與出國潮，Uber App 推出三波段乘車優惠。除夕至初三（19日）輸入【除夕馬上叫】等對應日期序號，享總價值最高3100元優惠。若春節計畫飛往日、韓、港旅遊，2月28日前輸入【日本馬上叫】、【韓國馬上叫】或【香港馬上叫】，在當地叫車最高可折抵1500日幣、5,000 韓元或 50 港幣，讓民眾海內外移動都輕鬆。
資料來源：Uber、foodpanda
