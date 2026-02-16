我是廣告 請繼續往下閱讀

居民陳情推動設置 車速非事故主因卻被放大

超速並非事故成因的前段排名，卻常被當作主要理由加強取締

袋鼠效應與限速過時 罰單收入與財政壓力

民眾陳情找民意代表 相關單位執行困難原因曝光

百萬訂閱YouTuber DK（異色檔案）近日在影片中談及台灣測速照相設置密度，直言部分設備早已淪為國家的「賺錢機器」，而非單純為了交通安全，他認為雖然測速照相名義上是為了降低事故發生率，但在實際操作層面，背後仍牽涉多重因素，讓他不禁怒轟主觀機關「邏輯死亡」，引發網友熱烈討論。DK指出，許多測速照相的設置源自當地居民陳情，尤其是在事故頻繁或車速偏快的路段，民眾往往會要求主管機關加強管制，政府為回應需求，通常會以設置測速照相作為快速解方，然而他認為這樣的處理方式偏向「頭痛醫頭」，未必從根本改善道路設計或交通動線。DK進一步質疑主管機關的邏輯，指出官方統計中，。DK形容這種推論近乎「邏輯死亡」，認為若未全面檢視肇因結構，只針對速度開罰，難以真正降低事故發生率。這番言論迅速在社群掀起支持與反對聲浪。此外，DK提到駕駛人在接近測速照相時急踩煞車，形成所謂「袋鼠效應」，反而可能增加追撞風險，他也批評部分路段限速標準多年未調整，未隨道路工程改善同步更新，導致實際行車狀況與法規產生落差，使交通環境更為複雜。最後，DK提及地方政府財政壓力問題，指出罰單收入在地方歲入中占有一定比例，因此外界難免質疑執法與財政間的關聯，不過警政署今年1月提出「工程改善先行」原則，要求設置測速照相前須完成道路改善評估。DK對此表示肯定，認為若能落實，才有助於真正提升安全，而非僅依賴開罰作為手段。事實上，根據《NOWNEWS今日新聞》記者過往經驗，每當一個地區或路口發生嚴重車禍時，民眾通常都會先找到民意代表去陳情，要求改善道路及號誌，隨後民意代表找來相關單位如市政府交通局來進行會勘、研討。不過由於受限於道路規劃以及地形影響，路口通常無法輕易改動，因此相關單位會建議增加路口號誌、測速照相或爆閃燈，然而此舉卻往往引來當地居民不滿，相關單位確實十分兩難。