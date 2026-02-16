我是廣告 請繼續往下閱讀

🔌 要訣一：歲末大掃除，電器健檢走在前

🍲 要訣二：圍爐大餐，功率分流最安心

🚗 要訣三：出門走春，關閉電源保平安

隨著 2026 年馬年春節即將到來，家家戶戶正忙著團圓圍爐與返鄉過年。這段期間是全年用火、用電最密集的尖峰時刻，經濟部能源署今（15）日特別發布提醒，呼籲民眾掌握「安全用電三要訣」，確保春節期間電力使用安全，讓好運如駿馬奔騰，平安過好年。在除舊布新之際，別忘了幫家中的電器與線路做個「深度檢查」電線不束縛： 嚴禁綑綁、纏繞或重壓電線，避免散熱不良引發高溫。插頭常清潔： 若發現插頭汙損、鬆動或變形，應立即更換。拔插有技巧： 清潔電器時請保持乾燥，拔除電源應手持「插頭本體」，切勿拉扯電線以免內部銅線斷裂，埋下走火隱憂。春節圍爐時，電磁爐、烤箱、微波爐等高功率電器常同時開動。能源署提醒，避免電力過載的關鍵在於。一器一插座： 高功率電器應採獨立插座，避免在同一延長線上集中使用。安全標章首選： 延長線應具備「過載保護功能」與安全標章，且使用時不可綑綁，並需遠離爐火等熱源，確保散熱良好。連假期間若有長時間外出行程，請養成良好的收尾習慣。不用不插： 除了冰箱等必要設備外，應隨手關閉電源並拔除插頭，既節能又能避免積污導電意外。遠離可燃物： 電磁爐、電暖器等易發熱電器周圍切勿堆放紙張或布料。環境要乾燥： 針對廚房、浴室等潮濕空間，務必確認電源關閉，防止水氣導電引發短路。