台北西門町曾經是潮流聚集地，但過去有一段時間沒落了，人潮似乎改去東區和信義計劃區，連中山也開始有逛街人潮，有網友在PTT發文表示，之前大家都在討論西門町沒落了，但沒想到現在西門町人潮逆勢回升，逛街的人又回來了，PO文一出，吸引其他網友討論，有網友表示，西門町有完整行人徒步區，是西門翻身的重要功臣。
西門町歷經低潮又回歸 國外觀光客熱愛景點前三名
西門町過去總是聚集許多年輕人，卻在疫情時經歷過一段人潮流失期，最近才又開始出現逛街人潮，根據交通部觀光署統計，2024年來台旅客消費與動向調查，外國旅客最常去的景點前三名分別是夜市、台北101、西門町，可以看出西門町在國際觀光客回流後，又出現不少人潮。
原PO在PTT八卦版發文表示，以前有陣子，網路上是在討論西門町如何沒落，人都東區、信義區、中山跑，結果現在西門町的人潮全部回來了，平日、假日都水洩不通，好奇西門町是怎麼做到的。
完整行人徒步區＋燈節 吸引人流
有網友指出，西門町有完整的行人徒步區，有助旅客放心逛街，不用人車爭道，「主要還是徒步區吧」、「東區真的不是很好逛，西門町就一整區」、「東區要搞需要徒步區，但徒步區一做住戶就靠杯了」。
部分網友歸功於觀光開放，「離台北車站近，被中國遊客衝一波」、「外國人都是去西門」、「走在西門町，前後都是講日韓粵語的」，還有台北燈節改在西區舉辦，也帶回一些人潮，「就是小雞燈會開始回流的，你有經歷過娃娃機店的西門町就知道了」。
2026台北燈節將會以「雙展區、雙IP」形式進行，其中西門町展區就是和「泡泡瑪特」攜手合作，Baby Molly 、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA 、DIMOO等共6角色將現身西門展區各處，預計在2月25日登場，預估又會吸引不少觀光人潮。
資料來源：交通部觀光署、PTT八卦版、2026台北燈節
2026台北燈節將會以「雙展區、雙IP」形式進行，其中西門町展區就是和「泡泡瑪特」攜手合作，Baby Molly 、星星人、LABUBU、Hirono小野、SKULLPANDA 、DIMOO等共6角色將現身西門展區各處，預計在2月25日登場，預估又會吸引不少觀光人潮。