農曆春節九天連假進入第三天，今（16）日是除夕，家家戶戶過新年，亦有部分台灣民眾出國旅遊。日本是台灣人的首要旅遊選項，相較於時常去的東京或京都，旅遊專家指出，近期台灣遊客的旅遊地點已出現巧妙變化，轉往另外2地旅遊。根據朝日新聞報導，隨著農曆新年「春節」假期到來，許多觀光客造訪日本。根據日本政府觀光局統計，2025年來自台灣的訪日旅客約為676萬人（較前一年增加11.9%），僅次於韓國與中國。由於日中關係惡化，自11月起來自中國的訪日旅客減少，但來自台灣的旅客人數則持續穩健成長。旅遊資訊網站「樂吃購(ラーチーゴー)！日本」公司社長吉田皓一指出，根據日本觀光廳調查，台灣遊客近九成是造訪日本兩次以上的回頭客。許多人表示東京已經去過很多次，京都也因外國遊客眾多而少了「來到日本」的感覺，因此前往地方城市的趨勢愈來愈明顯。台灣遊客究竟轉向日本何處旅遊？他提到，北海道原本就相當受歡迎，近年來前往四國與九州的人數也在增加。台灣有許多自行車愛好者，在四國可於瀨戶內海沿岸享受騎行樂趣。以香川與岡山一帶島嶼為舞台、每三年舉辦一次的瀨戶內國際藝術祭也極受歡迎。至於九州方面，由於地理距離較近，加上全球半導體龍頭台積電（TSMC）在熊本縣設廠，使得台灣與當地之間的航班大幅增加，這也是重要因素之一。