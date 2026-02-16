春節期間，許多人都會去彩券行買刮刮樂、大樂透等試試手氣，尤其現在大樂透春節加碼大紅包100萬、刮刮樂100萬獎項出現頻率也很高，有些民眾第一次中獎不知道到底應該多少錢要去銀行換、要被扣多少稅等。對此，財政部就表示，中獎5001元至500萬獎項，中國信託銀行領取，500萬元以上大獎則要透過專線預約兌獎。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「親戚過年買大樂透加碼中春節大紅包100萬元，想問是直接去銀行領錢就可以了嗎？還是要打電話預約？看彩券行應該是沒有在換這麼大的獎吧？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「100萬印象中不用預約欸？直接去中國信託就可以領了」、「100萬不用預約，開工直接去中國信託就可以領了」、「彩券行有現金的話也可以直接領啊，實領金額都是79萬6000元」、「前年刮刮樂中100萬直接在彩券行領，實領79萬6000元」、「500萬以上才需要銀行預約啦！開工拿彩券去銀行就對了，好好保管」。
大樂透、刮刮樂中100萬怎麼領？要去銀行嗎「門檻一次看」
根據財政部官網「公益彩券專區」表示，公益彩券新台幣5000元（含）以下獎項，可到全國各地電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行國內各營業單位或指定金融機構兌獎；新台幣5001元至500萬元獎項，可到中國信託商業銀行國內各營業單位或其指定之金融機構。
簡單來說，不管是大樂透還是刮刮樂，中獎超過5001元，就都可以免預約直接去中國信託銀行領獎，但通常彩券行資金如果比較雄厚，像是3萬、10萬、100萬的獎項也有直接提供彩迷兌換，民眾不想跑一趟銀行的話，可以詢問彩券行能不能直接兌換。
至於500萬元以上的獎項就要留意了！必須透過中國信託高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，「預約專線0800-024-500」，服務時間為週一至週五09：00至17：00，像是大樂透、威力彩、今彩539頭獎等，刮刮樂1000元以上面額頭獎，都是需要跟銀行預約才能領獎的哦！
大樂透、刮刮樂中100萬扣稅多少？實領金額是多少？
財政部表示，中獎每聯（組、注）如果不超過五千元者，免予扣繳稅額；但如果每聯（組、注）獎額超過五千元者，應按給付全額扣取百分之二十；另外還要加上印花稅0.4％的部分，所以總計你帳面上的獎金，會被課20.4%的稅。
假設你在彩券行刮刮樂中100萬、大樂透春節加碼大紅包中100萬，你的中獎帳面金額X0.796就是你可以領到的獎金，所以你實際會領到的錢就是79萬6000元。祝大家過年幸運中獎，好運馬上來！中獎彩券也不要隨意發上網、好好保管別搞丟囉！
資料來源：財政部官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透、刮刮樂中100萬怎麼領？要去銀行嗎「門檻一次看」
根據財政部官網「公益彩券專區」表示，公益彩券新台幣5000元（含）以下獎項，可到全國各地電腦型彩券經銷商、中國信託商業銀行國內各營業單位或指定金融機構兌獎；新台幣5001元至500萬元獎項，可到中國信託商業銀行國內各營業單位或其指定之金融機構。
至於500萬元以上的獎項就要留意了！必須透過中國信託高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，「預約專線0800-024-500」，服務時間為週一至週五09：00至17：00，像是大樂透、威力彩、今彩539頭獎等，刮刮樂1000元以上面額頭獎，都是需要跟銀行預約才能領獎的哦！
財政部表示，中獎每聯（組、注）如果不超過五千元者，免予扣繳稅額；但如果每聯（組、注）獎額超過五千元者，應按給付全額扣取百分之二十；另外還要加上印花稅0.4％的部分，所以總計你帳面上的獎金，會被課20.4%的稅。
假設你在彩券行刮刮樂中100萬、大樂透春節加碼大紅包中100萬，你的中獎帳面金額X0.796就是你可以領到的獎金，所以你實際會領到的錢就是79萬6000元。祝大家過年幸運中獎，好運馬上來！中獎彩券也不要隨意發上網、好好保管別搞丟囉！
更多「2026過年」相關新聞。