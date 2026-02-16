我是廣告 請繼續往下閱讀

想問是直接去銀行領錢就可以了嗎？還是要打電話預約？看彩券行應該是沒有在換這麼大的獎吧？」

▲網友討論刮刮樂、大樂透如果幸運中獎100萬元，是否要去銀行領、打電話預約？（圖/Threads）

大樂透、刮刮樂中100萬怎麼領？要去銀行嗎「門檻一次看」

公益彩券新台幣5000元（含）以下獎項

新台幣5001元至500萬元獎項

▲民眾如果中這種5000元以下的獎項，都可以直接跟彩券行兌領。（圖/記者張嘉哲攝）

但通常彩券行資金如果比較雄厚，像是3萬、10萬、100萬的獎項也有直接提供彩迷兌換

至於500萬元以上的獎項就要留意了！必須透過中國信託高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，「預約專線0800-024-500」

▲公益彩券、刮刮樂中超過500萬元就要撥打專線預約兌獎，彩券行財力較厚的也可以兌10萬、100萬的獎項，否則民眾就直接到銀行去領。（圖/財政部提供）

大樂透、刮刮樂中100萬扣稅多少？實領金額是多少？

所以總計你帳面上的獎金，會被課20.4%的稅。

你的中獎帳面金額X0.796就是你可以領到的獎金，所以你實際會領到的錢就是79萬6000元。