▲2026年的《後宮甄嬛傳》馬拉松直播2月12日晚上6點正式開跑。（圖／八大電視台提供）

太悶又晦氣 氣氛不合年節

▲有網友發問《如懿傳》為什麼沒有進入春節直播檔期，引發熱烈討論。（圖／資料照）

支持者反擊 認為如懿更具深度

每逢農曆新年，《後宮甄嬛傳》馬拉松直播幾乎成為固定儀式，今年已邁入第5年，吸引大批觀眾守在電視與YouTube前追劇，不過近日有網友在Threads提問，既然同為宮鬥題材，為何春節期間鮮少看到《如懿傳》接棒？貼文一出，引發兩派觀眾激烈討論。其中最多人提到的，就是《如懿傳》的故事被劇迷們嫌棄太悶又晦氣，直言：「整整70集都像在甘露寺！」多數留言指出，《如懿傳》整體氛圍偏向壓抑悲劇，多名皇子、公主夭折，角色命運屢遭打擊，甚至出現嬰兒出生即身亡等沉重橋段，觀眾認為大過年應該圖個好兆頭，若連續觀看沉鬱劇情，難免影響心情，有網友直言：「如懿傳太憋屈，看完會覺得晦氣。」甚至有人形容難看程度像：「六、七十集都在甘露寺。」語氣相當辛辣。也有劇迷分析，2劇最大差別在於情緒出口，《後宮甄嬛傳》雖然同樣充滿鬥爭與背叛，但甄嬛在低谷後強勢回歸，復仇橋段提供明顯宣洩空間，觀眾能隨著角色反擊而獲得爽感；反觀《如懿傳》，女主角多次隱忍，情節偏向無奈與失落，部分觀眾認為角色過於壓抑，導致觀看體驗沉重。當然也有不少支持《如懿傳》的聲音認為該劇在人性刻劃與歷史氛圍上更細膩，支持者指出如懿的情感層次更複雜，對愛恨、權力與命運的描寫更為深刻，只是需要以不同心態觀賞，有網友甚至希望未來能像《後宮甄嬛傳》一樣開放全集線上直播，讓2劇在春節期間「雙開對打」。綜合討論可見，春節期間觀眾偏好情緒宣洩與節奏明快的作品，而非過度壓抑的敘事，《後宮甄嬛傳》因角色反擊與戲劇張力，成為年節追劇首選；《如懿傳》則因悲劇基調被部分觀眾婉拒，究竟未來是否會打破慣例，讓《如懿傳》加入過年馬拉松行列，仍有待平台策略與觀眾接受度決定。