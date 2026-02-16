我是廣告 請繼續往下閱讀

美國多名跨黨派聯邦參、眾議員日前致函立法院長韓國瑜等人，呼籲支持賴政府提出的國防特別條例，韓國瑜、立院副院長江啟臣今（16）日發出共同聲明指出，會積極協助各黨團間的溝通與協調，在立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。海洋委員會主委管碧玲說，韓江聲明內容提及「台灣安全與印太和平穩定」，並承諾將為相關目標作出貢獻，這為台灣對外關係釋出正面訊號。管碧玲指出，韓江的聲明有助於改善外界對國民黨「辱美親中」的質疑，也象徵台灣在印太區域戰略布局上重新校準方向，為一年來紛擾後的重要轉折，並期待朝野能在國家安全議題上啟動「糾錯機制」，強化與理念相近國家的合作。管碧玲表示，美、日、台之間的戰略夥伴關係愈加緊密，將有助於確保印太地區的和平、穩定與繁榮。她認為，若國防預算特別條例及對等關稅協議順利通過，將進一步鞏固台美之間的安全與經濟夥伴關係；再結合日本新內閣所推動的安保體制，可望形成更具嚇阻力的區域安全架構。根據韓國瑜與江啟臣的聲明，立法院開議後，國防特別預算相關議案將列為優先審議項目，台灣具備自我防衛決心，將持續維護台海與區域和平穩定；立法院作為代表全體國民的民意機關，將克盡職責，為國家安全、發展與繁榮努力，同時珍惜與美國國會之間開放且坦誠的互動交流，並以嚴肅而堅定的態度，對台灣安全及印太和平穩定作出負責任的貢獻。