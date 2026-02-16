根據中央氣象署預報，今年春節連假會先濕冷、後回暖，除夕（16日）白天鋒面通過後，東北季風隨即南下，北台灣今晚間「由涼轉冷」，初一、初二將是這波冷空氣影響最明顯的時刻，北部低溫下探14度且伴隨降雨，預計初三會開始回暖，中南部則維持溫暖的好天氣，南北溫差大，民眾走春拜年務必做好保暖準備。
除夕鋒面過境，愈晚愈冷
氣象署指出，除夕當天是天氣轉折點，白天隨著鋒面通過，北部、東半部地區由北而南逐漸轉雨，其中北海岸雨勢較為明顯；中南部地區白天雖仍維持多雲到晴，但隨著東北季風增強，氣溫將呈現下滑趨勢。除夕晚間圍爐時，北台灣濕涼感加重，氣溫滑落至16至21度之間，外出吃年夜飯建議攜帶雨具。
初一、初二 東北季風發威，南北溫差大
初一、初二這兩天是春節連假天氣最不穩定，且氣溫最低的時段，呈現「北濕冷、南溫差大」的型態。
北部、宜蘭整天濕冷： 受東北季風持續影響，迎風面的桃園以北、基隆北海岸及宜蘭地區陰雨綿綿，新竹以南及花東雲量亦多。氣溫方面，北部及宜蘭全天偏冷，低溫下探14至16度，高溫僅17至20度，體感濕冷明顯，民眾外出務必穿著保暖衣物。
中南部日夜溫差大： 中南部地區天氣相對穩定，以多雲到晴為主。白天陽光露臉，高溫可達26至28度，感受溫暖舒適；但夜間清晨受輻射冷卻影響，低溫僅14至16度，日夜溫差超過10度以上，早出晚歸建議採洋蔥式穿搭以免感冒。
外島地區： 風力強勁且氣溫偏低。金門低溫約12度，馬祖最冷恐探9度，返鄉遊子需特別注意防寒。
強風與路況警報
氣象署同步發布提醒，初一、初二風力最強，各海面陣風可達8至9級，尤其臺灣北部海面及海峽北部風浪偏強，前往海邊觀浪或搭船需注意安全。此外，3000公尺以上高山因夜間清晨氣溫偏低，路面可能有結冰、濕滑情形，上山追雪的駕駛請小心慢行。預計要到初三（19日），東北季風才會減弱，屆時北台灣雨勢趨緩、氣溫回升，全台將轉為適合出遊的好天氣。
資料來源：中央氣象署
