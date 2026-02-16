「自行車更是一種生活文化」　捷安特創辦人劉金標騎向世界舞台

我是廣告 請繼續往下閱讀

全球自行車龍頭巨大集團（GIANT）創辦人人劉金標先生於今（16）日凌晨安詳辭世，享耆壽93歲。這位被不少人稱為「自行車教父」的企業家，不僅一手打造全球自行車龍頭品牌，更推動台灣從代工外銷，轉向品牌經營的國際舞台，同時也是YouBike推手，為台灣自行車產業指標人物之一。劉金標1934年出生於台中沙鹿，他在就讀台中一中期間便展現對機械與單車的熱忱，隨後進入台中高工深耕技術。在創立巨大工業之前，他曾嘗試過木材、麵粉、螺絲釘乃至鰻魚養殖等超過十種產業的創業，這段「打掉重練」的磨練，造就了他往後面對困境時不服輸的創業家精神。劉金標於1972年與友人出資成立「巨大工業」，創業初期，面臨台灣產品（MadeinTaiwan）品質受疑的艱難困局，但劉金標仍不斷堅持建立嚴格的品質體系，推動零件標準化，帶領巨大在1980年躍升為台灣最大、亞洲第二大的自行車製造商。到了1981年是巨大的關鍵轉折，劉金標決定不再只是代工，他要打造屬於台灣自己的自行車品牌，創立自有品牌「捷安特（GIANT）」，成功從代工轉向品牌經營。隨後，劉金標帶領團隊於1986年在荷蘭成立首間海外分公司，並推出全球首台量產碳纖維公路車CADEX，正式開啟全球佈局與技術領先之路。在1990年代，劉金標全面推動在地化經營，並成立「捷安特體育基金會」推廣單車文化；1998年至2002年，贊助職業車隊進軍環法賽等國際賽事，提升品牌專業形象；2003年開始推動產業轉型，發起「A-TEAM」產業結盟，帶動台灣自行車供應鏈升級，確立台灣在全球高階單車市場的霸主地位。此外，劉金標深信「自行車不只是交通工具，更是一種生活文化」。1978年親手籌辦國際自由車環台公路大賽，將競賽引進台灣，讓大眾重新認識騎乘的樂趣與可能；2012年，他促成YouBike微笑單車系統正式在台北啟用，成功將自行車融入城市日常交通網絡。即使到了高齡，劉金標也在生活中實踐單車夢。2007年，73歲的他完成927公里的單車環島，並出版《我的環台夢》一書，帶動全台騎自行車風氣；2009年更以77歲高齡完成1,668公里的「京騎滬動」長征，除了挑戰自我之外，也希望帶動兩岸的騎乘風氣，並於同年成立捷安特旅行社。在2010年的「騎心荷力」之旅中，劉金標以76歲之齡，再次跨上自行車，展開為期5天500多公里的「單車的綠色世界」荷蘭之旅。2014年，80歲的他挑戰自我極限，僅用12天便完成966公里的第二次環島，以更短天數征服更長距離。即便在2016年退休交棒後，劉金標仍心繫文化傳承，於2020年在台中成立「自行車文化探索館」，實現他推廣單車文化的終生夙願。而在事業與社會貢獻方面，2014年獲頒亞洲大學名譽博士；2016年正式退休交棒，並因促進台日交流獲日本政府頒發「旭日中綬章」；2022年榮獲聯合國世界自行車日「特別終身成就獎」，肯定其對全球單車文化的卓越貢獻；2025年再獲交通部觀光署頒發「台灣觀光特別貢獻獎」，為其一生再添榮耀。