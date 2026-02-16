經濟部地質調查及礦業管理中心在民眾心中多扮演著發布山崩、地陷及斷層資訊的「警戒者」角色，往往伴隨緊張與恐慌。為了打破地質冷硬且令人不安的刻板印象，地礦中心於近期舉辦《北北基生活圈：登上大屯山》地質景點漫遊小冊發布記者會。地礦中心主任徐銘宏指出，邀請國人共同走入北北基的「山、河、海」，展開一場結合知性與韌性的賞溪之旅。
地礦中心表示，本次手冊的核心理念源自推動十餘年的「創意地質生活圈」。地礦中心定義「創意地質」為一種知識的轉譯——將岩層組成、構造變動等「硬核」地質科學，轉化為大眾易於吸收的日常生活與觀光遊憩資訊。
這項計畫由花東板塊邊界起步，歷經12年的耕耘，陸續完成桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東等地區的賞析小冊。隨著本次《北北基生活圈》手冊的發行，這塊全台地質生活圈的拼圖終於完成最後一塊關鍵版圖。徐銘宏主任強調，將地質特色融入旅遊路線，除了能提升國人對地景保育的認知，更能進一步帶動地方創生。
手冊精選了６條具備高度科學價值與觀賞性的漫遊路線，帶領民眾從全新視角重新認識北北基的壯麗景觀。其中包括北部岬灣海岸、陽明山國家公園、觀音山地質、基隆河上游、金銅煤礦區、以及南勢溪流域等。＝
在眾多景點中，地礦中心特別推薦由一群高齡老礦工自發性籌資、費心建立的「猴硐礦工文史館」。地礦中心近年已接手租借該館營運，並邀請這些資深礦工擔任專業志工，引導民眾深入了解煤礦記憶。
為因應數位化趨勢，地礦中心不僅提供電子版 PDF 下載，更貼心整理了 KML 導覽檔案。民眾掃描官網 QR Code 後，可將檔案直接匯入 Google Maps 或 Google Earth，手機便能即時呈現各景點的科學介紹與座標。
