美國司法部1月底公布大量的已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案檔案照片、影片及上百萬頁的文件，其中一份文件內容披露了他生前最想娶的女人，竟然是前女友伊娃·杜賓（Eva Dubin）的女兒的女兒瑟琳娜（Celina Dubin），在瑟琳娜還是高中生時，就應她要求送了她一件性感襯衫。
根據紐約郵報報導，最新披露的美國司法部文件顯示，愛潑斯坦生前對其前女友的女兒有著近乎瘋狂的執著，甚至曾想讓她成為自己的的「未成年新娘」。
報導提到，瑟琳娜現在是一名在紐約執業、過去受過哈佛大學醫學院訓練的醫師。她的成長過程中似乎少不了這名「傑佛瑞叔叔」的助力；愛潑斯坦在她童年時期就進入了她的生活，並隨著她長大而與其關係愈發親密。
現年 30 歲的杜賓是愛潑斯坦前女友兼多年好友伊娃·杜賓（Eva Dubin）的女兒。伊娃曾是瑞典小姐，並獲得 1980 年環球小姐第五名（第四副姐），現任丈夫是億萬富翁投資家格倫·杜賓（Glenn Dubin）。
根據《商業內幕》（Business Insider）報導，愛潑斯坦曾在 2014 年告訴朋友，當時 19 歲的瑟琳娜是他唯一想結婚的對象。杜賓家族的發言人表示，稱愛潑斯坦想娶瑟琳娜的的驚世駭俗言論只是隨口一提，家族成員不知情。另外針對致函哈佛教授護航瑟琳娜入學的指控，家屬強硬表示，瑟琳娜是靠自身優異成績錄取。
美國司法部文件顯示，愛潑斯坦對這名「乾女兒」達到痴迷的程度，在他因唆使及仲介未成年人賣淫被判刑兩年後，伊娃仍於 2010 年 8 月邀請他前往科羅拉多的家中，當時瑟琳娜正招待五位朋友（四男一女）。
伊娃還曾在2012年邀請愛潑斯坦前往布魯克林的學校觀看當時高三的瑟琳娜參加曲棍球比賽。愛潑斯坦事後傳訊給瑟琳娜，「那是我的第一場球賽，非常有趣。」瑟琳娜則回覆：「真希望你能看我打進攻位置的比賽，很高興你喜歡！」
文件顯示，瑟琳娜與愛潑斯坦彼此傳過數百條訊息，並稱呼他為「F 叔叔」（Uncle F）。愛潑斯坦非常喜歡「F 叔叔」這個稱號，甚至以此名義向杜賓家族的西奈山醫院（Mount Sinai）的杜賓乳房醫學中心捐款。
值得注意的是，在2011年，瑟琳娜傳訊給他，「隨便什麼都好！！你知道我喜歡什麼，我還需要一些酷炫、能展現身材且帶點性感的襯衫，晚上出去玩時可以穿」；愛潑斯坦在巴黎立刻答應他購買性感服裝。
愛潑斯坦私人物品之中，甚至有個標有「瑟琳娜照片」的盒子，還有專為她建立的Spotify歌單。更令人震驚的是，有文件顯示，瑟琳娜與愛潑斯坦弟弟並列為信託受益人。對此，瑟琳娜家屬回應，瑟琳娜2020年得知此事後，已立即簽署放棄聲明，她從未從中獲得任何個人利益。
目前瑟琳娜在西奈山醫院任職，對於這段被愛潑斯坦鎖定的過往，杜賓家族發言人透過聲明表示，伊娃對愛潑斯坦所犯下的罪行感到震驚。她感到痛苦的事，自己與愛潑斯坦的友誼竟讓她的孩子們在無過錯的情況下被捲入公眾視野之中。若她早知道愛潑斯坦的行為，會立即斷絕所有聯繫，絕不會讓他靠近她的孩子。
