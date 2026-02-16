自行車教父劉金標辭世　車友湧入巨大粉專追悼：謝謝貢獻和熱忱

巨大集團今（16）日發布公告，創辦人劉金標今日凌晨安詳辭世，享耆壽93歲，相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。網友紛紛湧入巨大集團的官方臉書悼念。
巨大集團的官方臉書「Giant Group」今日發文表示，巨大集團懷著深深的不捨，向各界公告：我們敬愛的創辦人劉金標先生，於今日凌晨安詳辭世，享壽 93 歲。
巨大集團表示「標哥一生投入自行車事業，以堅持與遠見帶領巨大走向世界，亦深深影響台灣自行車產業的發展。值此新春時節，我們依其一貫低調的心意，審慎向外界說明此一消息。謹此向所有關心巨大集團的朋友致意，並感謝大家的理解與陪伴。」
貼文一出也引發車友在留言處悼念「感謝標哥。我們會繼續騎車，繼續熱愛Youbike！感謝您為台灣創造了許多奇蹟。永遠難忘」、「R.I.P, 台灣的驕傲」、「謝謝您帶領台灣自行車產業往前邁進」、「享受ubike的便利，心懷感激，願您安息」、「我們偉大的巨大創辦人，單車界的巨人，King是我在單車行業50年來，最尊敬最崇拜的巨人」、「陪伴我們長大的捷安特，在國外因為能看到Giant，感到光榮」、「感謝標哥為台灣自行車貢獻的一切」、「謝謝創辦人巨大的貢獻和熱忱，深深地影響著我們後輩，工作上以身作則，兢兢業業，時刻提點，有機會跟您共事，真的很幸福」、「改變世界的巨人」。
全球自行車龍頭巨大集團（GIANT）創辦人劉金標先生被不少人稱為「自行車教父」的企業家，不僅一手打造全球自行車龍頭品牌，更推動台灣從代工外銷，轉向品牌經營的國際舞台，同時也是YouBike推手，為台灣自行車產業指標人物之一。
