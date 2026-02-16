我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹雅雯（左）登上白冰冰（中）主持的《民視第一發發發》除夕特別節目。（圖／民視提供）

除夕夜惹淚！曹雅雯唱哭白冰冰

▲曹雅雯（如圖）獻唱〈感謝〉一曲，聽得全場動容。（圖／民視提供）

除夕夜看《民視第一發發發》！由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺及賴慧如主持的除夕特別節目熱播中，日前才暴瘦成紙片人的曹雅雯登上舞台獻唱〈感謝〉一曲，撫慰人心與歌頌救災無名英雄，字裡行間表達了對父母的深情與感謝，用最真摯以及深情的歌聲，感謝台灣英雄們拯救無數人的生命，聽了白冰冰、陽帆、白家綺痛心落淚，節目一度靜默僅剩啜泣聲，差點錄不下去。2025年發生許許多多的事情，花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件最為嚴重，造成多人死傷與嚴重災情，多地發生震災、氣爆與隨機攻擊案，這些事件包括樺加沙颱風帶來的複合式災害、台中新光三越氣爆、台北車站隨機攻擊案以及興達電廠爆炸，造成重大的人員傷亡和社會動盪。為此，《民視第一發發發》請到曹雅雯登上除夕特別節目，演唱收錄於2017年《感謝》專輯中的同名歌曲〈感謝〉，由曹雅雯親自填詞，字句表達了對父母的深情與感謝，在除夕夜「小愛昇華成大愛」，帶領30位「拉縴人合唱團」，用最真摯以及深情的歌聲，感謝台灣英雄。白冰冰感性道，「謝謝在大家團圓的日子裡，辛苦執行的警消、大眾交通工具運輸人員及醫生護理人員等，也謝謝曹雅雯的歌聲撫慰人心」，曹雅雯也不捨：「能在除夕夜帶來這麼有意義的一段演出，原來這就是正面力量的傳播」，現場藝人為之動容落淚，場面溫馨又感人。