我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立委蘇巧慧、吳沛憶、沈伯洋，以及新北市議員鄭宇恩前往淡水馬術文創園區體驗照顧馬兒。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧、沈伯洋替馬刷毛。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

迎接2026農曆新年，為迎接馬年到來，民進黨新北市長候選人蘇巧慧邀請立委吳沛憶、沈伯洋，以及新北市議員鄭宇恩前往位於新北淡水的馬術文創園區，化身「一日馬場照護員」，從餵食、梳毛到牽馬，實際體驗馬場工作的日常。四人在與馬互動過程中，紛紛直呼「十分療癒」，其中，蘇巧慧看見毛髮蜷曲的馬匹更忍不住驚呼「好像沈伯洋」，讓全場笑翻，場面相當溫馨。進入馬場後，教練首先引導眾人與馬互動，由於嘴巴是馬與人類互動的首要方式，必須先保持安全距離再慢慢靠近，蘇巧慧也緩緩伸手與馬互動，獲得馬熱情回應的同時，更不停用牙齒咬扯蘇巧慧衣服，場面相當逗趣，隨後眾人也依序參訪馬術園區內的各個空間，包括存放馬鞍、馬鞭，須維持24小時濕度控制的馬鞍間，以及放置汗墊、護膝等裝備的汗墊間。蘇巧慧表示，這類專業的馬場空間，除了能提供競技選手優質的訓練環境，也希望能透過與馬匹近距離的接觸，讓更多市民朋友體驗到運動與療癒並行的樂趣，進而帶動在地多元的休閒產業發展。參訪完馬術園區後，眾人馬上迎來第一項「任務」，「為馬預備年菜」，挑戰在兩分鐘內將馬最喜歡的蘋果、胡蘿蔔切塊並放入桶中。任務開始沒多久，吳沛憶便率先完成，也直呼胡蘿蔔和蘋果根本是低GI的健身餐，「年夜菜還沒想好的話，食譜在這裡供大家參考」。蘇巧慧、沈伯洋也陸續趕上，但鄭宇恩仍不疾不徐幫胡蘿蔔雕花、炫刀工，連沈伯洋在旁也忍不住對胡蘿蔔和蘋果進行「聖筊」擺盤，讓蘇巧慧見狀笑喊「不曉得馬懂不懂大家的用心」。輪到餵食馬匹環節，沈伯洋率先餵食完畢，鄭宇恩還照顧到一旁的迷你馬，吳沛憶卻頻頻發出驚叫，連手指都被馬當成了紅蘿蔔，嚇得連忙將剩餘的食物都倒進蘇巧慧的桶子，只見蘇巧慧全程淡定，甚至走向最遠方的馬廄，堅持照顧到每一匹馬，讓吳沛憶也忍不住讚嘆，「不愧是要照顧所有人的水獺媽媽」。進入到必修的「刷毛」課程，除了學習各項馬場器具的用途，也練習如何使用長毛刷與軟刷為馬匹按摩。沈伯洋表示，刷馬的過程讓他想起幫女兒抓背的情景；吳沛憶則全神貫注的為馬梳理瀏海，直呼「這比過年大掃除還要療癒」。最後眾人組隊挑戰牽馬障礙接力，主要是要培養人馬默契與領導力，只見接力賽戰況激烈，最終蘇巧慧和鄭宇恩以些微差距率先抵達終點，鄭宇恩更高喊「新北隊勝利」。蘇巧慧表示，馬術至今不只發展為競技、觀光資源，更被運用在身心障礙治療、海岸巡邏安全等領域，她和立法院同僚一起體驗馬場照護員工作後，也深深感受到馬場照護的不容易，希望大家可以在馬年，一起走進馬場，感受馬的療癒力量。沈伯洋表示，馬匹在現代社會中已不僅是競技或遊憩的夥伴，更被應用於撫育治療，幫助青少年更好面對壓力與情緒。吳沛憶則指出，她身為教育文化委員會的一員，會繼續透過加強基層推廣與校園合作，豐富台灣的體育樣態。鄭宇恩表示，他會持續與淡水在地馬場，一起深耕各年齡層的馬術教育，期待有更多人能走入園區，認識馬、親近馬。最後，蘇巧慧、吳沛憶、沈伯洋、鄭宇恩也共同祝福民眾「馬力全開 財運滾滾來」，盼望大家馬年行大運。