今（16）日是農曆除夕，高雄市長陳其邁年底即將卸任，他透過臉書發表任內最後一次除夕談話，向市民朋友拜年。他表示，時間過得很快，除夕之際也是他最後一次以市長身份和大家分享心情。他回顧五年多來與市民共同努力的成果，並誠摯感謝大家一路以來的信任與支持，讓市府團隊得以完成許多看似不可能的任務，讓高雄逐步變得更好。陳其邁細數過去幾年的政績，包括台積電2奈米晶圓在高雄開始量產，為產業轉型奠定重要里程碑；成圓輕軌全線通車，串聯捷運、公車與渡輪系統，讓從小孩到長者都能更安全便利地外出；以及果嶺自然公園與澄清湖綠廊打造親子共享的綠色空間，城市中處處充滿歡笑聲。他指出，這些都是市民與市府共同努力的成果。此外，陳其邁提到，高雄每個週末舉辦的演唱會與大型活動，也使高雄成為全台最具活力的城市之一。談及春節活動，他特別推薦今年「2026高雄冬日遊樂園」，與日本經典國際IP「超人力霸王」合作，在愛河灣、美麗島站光之穹頂、高雄車站及美濃花海設置多組主題藝術裝置，邀請市民在春節期間走春賞景，共同留下美好回憶。影片尾聲，陳其邁表達對市民朋友的感謝與祝福，每一位市民的支持，都是讓他有機會與大家並肩努力的動力，祝福市民「馬年馬上好、新春新氣象」，並感性表示：「未來，不論身在何方，我們都是高雄人，高雄永遠是我們心之所在的故鄉。」