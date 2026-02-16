我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭家純（右）和日籍老公相當甜蜜。（圖／翻攝自臉書 鄭家純）

鄭家純（雞排妹）2022年和日籍老公Akira結婚，今（16）日適逢除夕，她在臉書分享和老公的生活趣事，兩人剛交往時的第一個情人節，某天他們一起泡澡，鄭家純暗示「下週就是情人節了」，沒想到Akira說那是商人的節日，還說要回家陪爸媽吃飯，讓她超傻眼。鄭家純在臉書分享和老公Akira交往初期的趣事，當時準備迎接他們的第一個情人節，兩人一起泡澡，泡到一半，鄭家純說，「下週四就是情人節了哦！」結果Akira說那是商人創造出來的節日，鄭家純開玩笑喊，「顯然阿寶（指Akira）在雪白山峰美景當前，依然能保持理性思考，但可能是眼前景象太白了，所以變成白目。」後來鄭家純還是表明想要一起度過，Akira也說當天晚上8點才會下班，本來以為約好了，結果前一天早上，鄭家純問Akira，「明天要吃什麼呢？」Akira竟然說，「明天我想回家陪爸媽吃晚餐。」讓她傻眼，已讀不回一整天，直到晚上Akira才發現大事不妙。情人節當天，Akira下午回家，坐在沙發上認錯，講了5個自己做錯的點，卻都跟情人節無關，鄭家純直接跟Akira說，要他工作結束就回家陪爸媽，「我會自己去吃飯，買的愛心甜點也會自己吃。」結果Akira真的就回家吃晚餐了。看完鄭家純奇耙的故事讓許多網友留言，「怎麼阿寶怎麼活到現在娶阿純的，阿純人也太好了吧」、「覺得這一連串的阿寶劇場連載好精彩喔」、「看完笑出來笑到我的直男老公以為我在跟別人聊天」、「好勇敢的阿寶，祝他繼續健康長大」。鄭家純也預告，這只是開胃菜，「大家看完2020年的故事，就會知道阿寶還活著真的是世界第八大奇蹟」，讓許多人期待不已。