我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞士一輛由BLS鐵路公司營運載客的列車，在當地時間今（16）日上午7時許（約台灣時間下午2時），在瓦萊州（Valais）戈彭施泰因（Goppenstein）附近因雪崩發生脫軌，列車上載有約80名乘客，目前已展開救援行動，但狀況不明，車上很可能有多名乘客受傷。根據《每日郵報》與瑞士媒體《Swissinfo》報導，該輛列車於當地時間上午 6 時 12 分自施皮茨（Spiez）出發，原本開往布里格（Brig），並於當天約上午 7 時發生出軌事故。BLS 發言人表示，列車是遭雪崩衝擊而出軌，並補充提到，「乘客很快就被疏散。」當地警方指出，車上乘客很可能有人受傷，並表示已啟動應變機制處理此事件。瑞士聯邦鐵路則宣布受影響路線暫停營運，預計中斷情況將持續至週二凌晨 4 時。當地天氣仍然惡劣，救援仍在進行中，就在數日前，該地區勒奇谷（Lötschental）也曾發生另一場雪崩，與外界的交通聯繫一度中斷，瑞士聯邦政府直呼這是一場極端的氣候事件。