我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖美然（如圖）透露拜土地公時間點要在農曆正月初三早上9時至10時59分、下午1時至2時59分。（圖／翻攝自廖美然臉書）

🙏拜土地公開運求財、平安祕法

拜土地公供品準備 拜土地公供品準備

溫馨提醒

▲廖美然（如圖）揭曉9大招財開運祕方。（圖／翻攝自廖美然臉書）

🙏開運妙法指南

一、開運顏色

二、開運錢包

三、開運招財・消災除煞

四、金卡心經

五、南方五黃煞化解

六、西南方招財佈局

七、環境與自身磁場保養

八、清淨磁場

九、身心同步調整

▲廖美然公開2026招財祕法。（圖／翻攝自廖美然臉書）

⚠️丙午年要注意哪些事

2026除夕夜！新的農曆春節到來，被封稱「台灣觀世音」的知名命理師廖美然今（16）日揭曉9大招財開運祕方，也公開拜土地公最佳時辰、供品品項及注意事項，祭拜福德正神土地公，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時），以上都是廖美然不藏私傳授財氣啟動、好運連發的指南方針！廖美然表示，2026丙午年 (火馬年) 也是三元九運，180年中火最旺的一年，丙午天干地支都是火，更走在九運的離火掛上，火過旺、土燥剋金、木旱、水流，如果在乙巳年2025年，已經覺得很不安定，那麼2026恐怕更不安定，恐遇「種植防水流、六畜恐瘟疫、冬天不行船、青年多失卒」這類情況。至於2026丙午年招財開運大吉日，廖美然也公開祭拜福德正神土地公的撇步、方法，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時）。拜土地公的供品可以準備六顆橘子、六顆蘋果、桂圓糕、綠茶飮料、金色糖果、元寶巧克力，以祈求運勢順利。