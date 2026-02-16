2026除夕夜！新的農曆春節到來，被封稱「台灣觀世音」的知名命理師廖美然今（16）日揭曉9大招財開運祕方，也公開拜土地公最佳時辰、供品品項及注意事項，祭拜福德正神土地公，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時），以上都是廖美然不藏私傳授財氣啟動、好運連發的指南方針！
🙏拜土地公開運求財、平安祕法
正月初三｜五福星降臨
正月初五｜歲德星、月德星降臨
拜土地公 最佳時辰
早上 巳時：9：00～10：59
下午 未時：13：00～14：59
拜土地公供品準備
六顆橘子：大吉大利
六顆蘋果：平平安安
茶飲：綠茶／菊花茶／茉莉花茶／檸檬紅茶
供品：金色糖果、元寶巧克力：順財、發財、財路開
溫馨提醒
拜土地公，重在「誠心與時機」
把感恩說清楚、把願望說明白
🙏開運妙法指南
一、開運顏色
🤍 金色｜白色｜米白色｜棕色
🤍日常穿搭、配件、隨身物品都很適合，多用多加分
二、開運錢包
💰 金色錢包（行動財庫）
錢包是個人的行動財庫～可招五方財、防止破財！
三、開運招財・消災除煞
🪙觀音菩薩除煞轉福十二生肖開運金幣
🪙隨身攜帶可助開運招財、消災解厄、除煞轉運
🔔化解72煞，每一個生肖都能受到保護，化煞轉福、招財守運
🔔尤其有犯太歲、破太歲、刑太歲、沖太歲、害太歲的朋友（馬、兔、鼠、牛）
四、金卡心經
📿穩定心神、提升正能量
📿心安了，路自然順
五、南方五黃煞化解
🔔可擺放琉璃擺件，或懸掛金虎鈴、金色飾品
📿以「金」制煞，護平安、避是非
六、西南方招財佈局
🐱 擺放金色招財貓
🌳 擺放金色發財樹
🏺擺放聚寶盆
💸有擺有動，財氣才會進來
七、環境與自身磁場保養
🧹 保持空間清潔
💫 身上香氛：檀香、琥珀香氛
🧹招財、招貴人，人緣開、貴人到
八、清淨磁場
🔥降真香｜沉香
🔥淨化看不見的干擾，清場、定心、開好運
九、身心同步調整
🧘♀️瑜珈
🧘♂️靜坐冥想
🎶柔和音樂
⚠️丙午年要注意哪些事
1.烽火連天、國與國的爭端、火山爆發、地震、驛馬動亂、世界動盪。
2.國內各黨派系、內鬥明顯、女性各方面表現亮眼。
3.金融業多裁員、壽險業面臨寒流壓力、市場消費緊縮、租售空屋量只增不減、汽車業蕭條(包括二手車市場)。
4.千萬要注意小心火災、水災、山火、風災、爆炸、 車禍、交通事故多、電力系統故障、缺電、 玻璃爆裂。
5.熱浪侵襲、熱衰竭、中風、心臟血管疾病、心猝、眼疾增多。
6.小心多重病毒(疫情)危害、吸毒、猝死、毒駕、酒駕肇事多、打劫、恐嚇、勒索案件多、靈骨塔、廟宇及銀行小心竊賊。
7.小心集會暴動、打架傷害、隨機傷人事件增加，注意身邊安全、強暴事件增多、人與人情緒爆炸 容易起衝突。
8.2026分手年、離婚、情侶分手、企業合夥、合作破局及變動。
廖美然表示，2026丙午年 (火馬年) 也是三元九運，180年中火最旺的一年，丙午天干地支都是火，更走在九運的離火掛上，火過旺、土燥剋金、木旱、水流，如果在乙巳年2025年，已經覺得很不安定，那麼2026恐怕更不安定，恐遇「種植防水流、六畜恐瘟疫、冬天不行船、青年多失卒」這類情況。
至於2026丙午年招財開運大吉日，廖美然也公開祭拜福德正神土地公的撇步、方法，時間點要在農曆正月初三（五福星降臨）早上9時至10時59分（已時）、下午1時至2時59分（未時）。拜土地公的供品可以準備六顆橘子、六顆蘋果、桂圓糕、綠茶飮料、金色糖果、元寶巧克力，以祈求運勢順利。
🔺資料來源－
鴻凱娛樂、廖美然臉書
