▲六福村創立於1979年，原為野生動物公園，1989年擴建轉型主題遊樂園，2025年以85萬人次攻佔全台十大遊樂園第5名。（圖／翻攝臉書）

▲六福村2021年計畫從國外輸入長頸鹿，與長期合作的動物貿易商宸禧園簽約，委外代辦申請案。（圖／翻攝臉書）

▲宸禧園貿易老闆莊承璋2021年與六福開發公司簽約後，年底與六福村動物經理一起飛到墨西哥考察長頸鹿。（圖／記者劉松霖攝）

▲六福村與宸禧園原本對於從墨西哥輸入3隻長頸鹿頗有把握，卻因為申請案審查期間發生明星長頸鹿「布丁妹」病死事件而產生變數。（圖／記者劉松霖攝）

▲墨西哥長頸鹿輸入案駁回的審查意見中，11項應改善事項有2項運輸事宜與宸禧園有關，其餘9項提及飼養處所、醫療照護、教育學術研究計畫，都是六福村單方應改善事項。（圖／宸禧園貿易提供）

▲台北地院審理六福村對宸禧園提告請求解約並返還預付款1477萬元，判決敗訴。（圖／記者劉松霖攝）

魅力歷久不衰，在去年（2025）全台遊樂園人氣排行榜攻佔第5，但2024年起因為「宸禧園貿易有限公司」，雙方對簿公堂。六福村所屬的六福開發公司想取回合約預付款1477萬3500元，台北地方法院審理，，而合約明訂除非宸禧園單方面有責任，六福村才得以主張解約，因此法官判決宸禧園勝訴免賠。位於桃園龍潭的，六福村遊樂園內的烏拉圭水豚、笑笑羊都是委託宸禧園從國外進口。輸入長頸鹿必須是六福村這種擁有動物園經營許可的業者才可飼養，不像水豚可由養殖業者代養。2021年六福開發與宸禧園計畫進口長頸鹿，原本想從輸入，後來因六福村希望長頸鹿個性親人、可跟遊客互動，宸禧園改找人工繁殖長頸鹿的復育基地。六福開發在2021年5月4日簽訂「長頸鹿採購契約」委託宸禧園代辦長頸鹿輸入事宜，給宸禧園，點交驗收完成再付尾款。2021年10月1日宸禧園向官方提出申請，12月一同，牠們分別在2019年6月、2020年8月、2021年3月出生，在台灣參訪團抵達時，依據貿易商進口經驗，航空公司而且，所以通常得在、還沒長到前就得輸入，如果申請案核准後長頸鹿已經「長太高」，也宸禧園2021年10月1日上農業部（時為農委會）的簽審通關共同作業平臺申請輸入長頸鹿，初審由新竹縣農業局審查通過，10月7日轉予中央主管機關農委會林務局審查，但2022年1月26日林務局開過一次會之後，農委會2022年4月7日召開專案會議之後，長頸鹿進口案的審查進度就陷入停擺狀態，直到2023年1月18日才開第2次會、3月24日發函通知六福開發認為農委會函文提及本案補正後可重新送審，但宸禧園拒絕履約，無法交付長頸鹿給六福村，而且輸入案不同意的原因之一是運輸條件不符標準，這是宸禧園的問題，六福開發訴求解約及返還預付款1477萬3500元。宸禧園主張，農委會2021年10月受理審查長頸鹿輸入案，沒遵循機關自訂的「受理人民申請案件處理期限表」所定的21日期限，又；官方審查意見中，台北地院調查，農委會專案審查會議列出六福村9點應改善事項，包括、場地飼養條件不佳易受周邊遊客干擾、改善捻轉胃蟲的情形仍有疑慮、大型草食哺乳類醫療設備不易備齊、六福村、未詳述長頸鹿輸入後的繁殖育幼計晝、教育方案及教育人員不足勝任生態教育推廣、展演計畫流於以近距離接觸為賣點、未與學術研究單位合作增加動物園的學術意義。法官指出，這9點都是六福村單方應改善的事項，宸禧園無從干涉主導，宸禧園反駁六福開發未盡「協力義務」是合理抗辯，而且，所以要怪也不能怪宸禧園。北院調閱「長頸鹿採購契約」，如果延遲交付的責任在宸禧園身上，六福開發才可解約並要求返還預付款，但雙方對於長頸鹿進口案遭駁回都有可歸責的事由，所以六福開發求償並不合理。六福開發公司表示不對外回應本案，內部還在處理中，不過根據了解，他們已提起上訴。