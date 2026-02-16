我是廣告 請繼續往下閱讀

是福不是禍！新北市土城區「富旺發發發彩券行」日前開出「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元，刮中的是新北市一名年輕男騎士遇上拋錨，決定走進旁邊彩券行刮一張轉換心情，沒想到竟然真的刮中100萬元大獎。「2,000萬超級紅包」共有10個頭獎2,000萬元、1,200個100萬元。 統計至2/15，已刮出2個2,000萬元、83個100萬元。彩券行表示，一名年輕男騎士，在春節連假時騎機車出遊，未料愛車在半路竟熄火拋錨，他站在路邊焦躁等候朋友接應時，為排解車子壞掉的鬱悶心情，決定走進旁邊彩券行刮一張轉換心情，挑選第一張「2,000萬超級紅包」就幸運刮出1萬元，他立刻決定將刮中的獎金再繼續回購。刮到一半，他忽然愣住並反覆揉了揉眼睛，手微微顫抖的將彩券遞店員幫忙確認，沒想到竟然真的刮中100萬元大獎，男子當場興奮的大喊：「本來還在擔心機車維修費會很貴，現在連原本想換新重機的購車金都到手了，車壞的真是時候！」店家也開心的幫他放鞭炮慶祝，笑稱他是最「幸運的倒楣鬼」。