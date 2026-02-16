我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢自2025年11月30日MOMO購物粉絲見面會後，已經許久沒有公開露面。（圖／記者張一笙攝）

除夕暖心喊話 「希望快點見到大家」藏玄機

▲李珠珢透過IG跟粉絲賀新年。（圖／翻攝自李珠珢IG@0724.32）

11月底後零公開活動 動向成焦點

▲李珠珢據傳將再以國家啦啦隊身分，前進東京巨蛋為韓國隊加油。（圖／記者張一笙攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢自2025年11月30日最後一場公開活動後，已經78天未再露面，期間社群動態也相對低調，讓不少粉絲關心她的近況，就在外界揣測聲四起之際，她於今（16）日除夕上午透過IG廣播頻道罕見發聲，以中、韓雙語向粉絲送上新年祝福，並用中文表示：「希望能快點見到大家！」瞬間掀起討論。對於久未公開互動的她而言，這次現身格外具有指標意義。從曝光畫面可見，李珠珢寫下：「新年快樂，希望能快點見到大家。」並附上愛心符號，隨後又補充：「今天是春節，希望大家多吃點好吃的，幸福快樂！」還以韓文祝福粉絲多吃美食、開心過年。字句看似單純拜年，卻因「快點見到大家」一句話，被解讀為疑似暗示即將回歸公開活動，對於等待已久的粉絲來說，這無疑是一顆定心丸。李珠珢這段時間幾乎未出現在公開場合，僅偶有私人動態，讓部分球迷擔心是否行程出現變動，如今她選在除夕夜主動與粉絲互動，還分享家中已準備煎餅等過年料理，顯示心情輕鬆，關於李珠珢的社群討論隨即炸鍋，不少人推測「春天見」是否意味著新球季回歸，也有人認為她可能準備宣布新計畫。回顧時間線，李珠珢最後一次公開活動停留在11月30日MOMO購物粉絲見面會，此後未見正式行程更新，對於去年活躍於粉絲、社群之間的她來說，這段沉寂顯得格外罕見，也因此格外引人關注，此次透過IG分享近況，加上職棒春訓與新賽季將近，她的一舉一動自然牽動球迷與粉絲之間的心。事實上，由於2026年WBC經典賽即將到來，韓國國家隊也將組建「國家級啦啦隊」飛往東京巨蛋應援，由於11月中的日韓交流賽，李珠珢就是代表國家前往東京巨蛋，據傳此次她也會以「國家級啦啦隊」的身分一同前進東京為韓國隊應援，屆時是否能看見她登上東京應援舞台，都讓粉絲之間討論不斷。