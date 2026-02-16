我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市政府少年警察隊(以下簡稱少年隊)與少年輔導委員會（以下簡稱少輔會）長期致力於營造友善職場環境，並持續培育具專業與溫度的少年輔導人力。今年1下旬，3名於多年前離職的前少輔會輔導員，與10年前曾參與少年隊及少輔會辦理「點亮家中溫暖燈」計畫課後技藝班的少年葉鍾穎，一同回到少年隊及少輔會這個象徵初心與陪伴的「娘家」歡聚交流，分享彼此近況，場面溫馨感人。此次回娘家團聚的3名前輔導員回顧當年投身少年輔導工作的點滴，分享從第一線陪伴少年成長，到如今在人生不同階段持續實踐關懷價值的歷程，深刻體現輔導專業對個人生命與職涯的長遠影響。目前3名前輔導員中，1人任職公部門，另2人於大學擔任輔導相關工作，雖已離開原服務單位，仍在各自的專業崗位上努力延續社會關懷的精神與使命。當年曾接受輔導服務的鍾穎，特別回到熟悉的場域分享人生新階段。他表示，今年1月12日甫自志願役退伍，4年的軍旅生涯讓他變得更加穩重，也更能承擔責任。他感性地提到，少年時期在少年隊、少輔會度過的時光，讓他第一次真正感受到被理解、被支持的力量。「我心裡一直知道，輔導員們都在我身後陪著我、挺著我，我並不孤單，這份陪伴也支撐我順利完成軍旅生涯。」目前鍾穎正協助家中事業，同時積極投入公共事務，加入青商會並擔任理事，準備迎向人生嶄新的篇章，期許自己能將過往被陪伴的經驗，轉化為回饋社會的行動力。鍾穎此行除與昔日輔導員相聚敘舊外，也特別拜訪少年隊長陳仁正。陳仁正除當面嘉勉鍾穎順利完成軍旅歷程，也肯定他多年來重情惜情、不忘回到陪伴他成長的地方致意與分享，並祝福他即將邁向人生新階段，未來無論在家庭、事業或公共參與上都能一切順遂、持續發光。少年隊陳仁正隊長（兼少輔會執行秘書）表示，少輔會輔導員係由少年隊聘用之專業人力，市府與少年隊始終重視人力培育與友善職場經營，讓輔導員能在專業歷練中成長，也能在人生不同階段被支持、被祝福。他強調，無論是昔日輔導員在各領域持續發揮影響力，或是曾接受輔導的少年穩定成長、回饋社會，都是少年隊與少輔會長期投入最珍貴、也最具說服力的成果。