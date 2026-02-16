我是廣告 請繼續往下閱讀

明（17）日是大年初一，高公局預估明日國道包含國1「楊梅-新竹」等12個路段恐車多壅塞，建議西部國道南向用路人儘量「清晨6時前」或「中午12時後」出發。交通部高速公路局今日發布新聞稿說，截至下午3時，國道交通量為50.6百萬車公里，預估今天交通量為92百萬車公里，仍在預期範圍內。高公局指出，明日是大年初一，預估國道交通量為122百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局預計，明天重點壅塞路段包含國1「楊梅-新竹」、「彰化系統-埔鹽系統」、「圓山-大華系統」；國3「土城-關西」、「快官-霧峰」、「草屯-霧峰」；國4「潭子系統-豐勢」；國5「南港系統-頭城」、「宜蘭-坪林」；國6東「草屯-霧峰系統」；國10「鼎金系統-燕巢系統」、「仁武至左營端」。高公局建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發。省道方面，公路局表示，截至下午3時，除台74線大里至霧峰東向路段、大里至草湖東向路段、成功至快官西向路段出現短暫車多情況，其餘省道路段車流大致順暢。公路局指出，明日是大年初一，預估自上午起省道路段會出現走春及出遊車潮，上午易壅塞路段包含主要城際道路，包含台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。快速公路銜接國道路段，如台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道東向路段、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲東向路段。觀光風景區及新春參拜路段，包含台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。國道客運方面，公路局說，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有71%空位，東部國道客運尚有87%空位。