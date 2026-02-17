六福村主題遊樂園所屬的「六福開發股份有限公司」，因預付近1500萬元計畫進口3隻墨西哥長頸鹿卻血本無歸，不惜開撕合作多年的動物貿易代辦業者「宸禧園貿易有限公司」，在台北地院判決六福開發敗訴後，宸禧園老闆莊承璋出面接受《NOWNEWS》獨家專訪，他坦言原本與六福村是盟友，應該一起努力把長頸鹿帶回台灣，沒料到後來被六福村提告求償、對他假扣押1500萬元；委任律師丁昱仁指出，民事官司打到一半，莊承璋還被告詐欺罪，他痛批六福村經營動物園幾十年有這麼愚笨無知會被騙嗎？他懷疑六福村只為騙取墨西哥廠商的連絡資訊、想套到商業機密才提告刑事，「根本就是莫名其妙」。
六福開發公司告莊承璋詐欺，新竹地檢署已偵結不起訴，對於解除契約、返還預付款的案件敗訴則提起上訴；《NOWNEWS》詢問官司回應時，六福開發很低調，僅透露內部還在處理中。
莊承璋受訪時帶著2021年12月飛到墨西哥合作農場考察長頸鹿的照片，當時仍是疫情期間，往返海內外除了冒著染疫的風險，回國後須忍受不便，配合隔離檢疫措施。
莊承璋拿著參訪照介紹，墨西哥復育基地的長頸鹿是人工繁育飼養，很乖很聽話，對人類的信任度比較高，與人互動比較不會緊張；飼育員當場示範，長頸鹿聽到吹哨子就會靠過來、拿東西給牠就會低頭，如果是打響板那種聲音，牠知道要把事情做好才會給牠食物，當時六福村的動物經理也有跟長頸鹿互動。
莊承璋回憶為六福村代辦長頸鹿輸入的經過，一開始從國外申請了很多文件，也請立法委員跟農業部協調，他說所有的文件都合法合規，通通都有附上，原本他認為申請案過關的希望很大，但審查過程中「他們（六福村）死了隻布丁妹，然後人家（動保團體）還開了一些追思會」，之後農業部就一拖再拖；專案審查不同意的函文中，11條缺失六福村就佔了9條，大多數的過失都在於六福村，並不是宸禧園的問題，農業部後來有會勘農舍及飲食環境，仍因為六福村的飼養環境與醫療條件才退件。
長頸鹿進口申請案2023年3月24日遭駁回，六福開發2023年4月、2024年1月想找宸禧園協商及簽署增補協議，但莊承璋說，協議內容是不交貨必須退還預付款，他覺得這是簽約陷阱所以拒簽。
莊承璋表示，沒想到本來和六福村是盟友，六福村卻在2024年7月寄存證信函，他以為回信就沒事，直到發現帳戶凍結才知六福村聲請假扣押，並在2024年12月提起民事訴訟；六福村甚至向法院聲請核發執行命令給全台各大動物園，主張莊承璋欠六福村1500萬的債務。
時至今日，莊承璋仍對於六福村翻臉不認人感到訝異，不是他決定長頸鹿不能進來，是農業部決定的，「我們當時是盟友，應該是要極力去爭取這個東西」，他雖打贏民事求償案，也只覺得打官司非他所願，一審判決「其實應該算是還我一個公道吧」，他不知該有什麼感想，反正就是做該做的事，當初該申請什麼全部照六福村的要求，「六福村說什麼我們就做什麼」。
六福開發除了對莊承璋提告要求返還近1500萬元預付款，2025年8月還到新竹地檢署告莊承璋涉犯詐欺罪，委任律師丁昱仁受訪回擊，這是一個很明確的民事糾紛，宸禧園照六福村的委託代辦輸入長頸鹿的事務，而且有帶六福村的人出國看過，六福村經營動物園數十年了，民事官司打到一半突然又去地檢署告詐欺，「說被我們騙，我覺得這根本是殊難想像的事」，難道六福村這麼愚蠢無知被騙？六福村有這麼笨嗎？
丁昱仁表示，六福村告詐欺若非挾怨報復，就是在進行商戰攻勢，因為在刑案偵辦的過程中，六福村一直要求宸禧園拿出源頭墨西哥廠商的聯絡資料，可能要藉此套取營業秘密，宸禧園因此向檢方表明須將墨西哥復育農場的資訊遮蔽，放到不公開的彌封袋裡面，檢察官同意這個做法，「代表檢察官認為說這裡面有很多營業秘密，是不能讓六福村知道的」。
根據了解，其實六福村具有動物園營業許可，不必委外代理便可自行從國外進口長頸鹿飼養，但野生動物貿易往往得透過特殊管道，因此掌握動物所在地聯絡資訊的中間人相當關鍵，若動物園與代辦業者撕破臉對簿公堂須向司法機關陳報相關資料，不免為保密而上演諜對諜的戲碼。
我是廣告 請繼續往下閱讀
莊承璋受訪時帶著2021年12月飛到墨西哥合作農場考察長頸鹿的照片，當時仍是疫情期間，往返海內外除了冒著染疫的風險，回國後須忍受不便，配合隔離檢疫措施。
莊承璋拿著參訪照介紹，墨西哥復育基地的長頸鹿是人工繁育飼養，很乖很聽話，對人類的信任度比較高，與人互動比較不會緊張；飼育員當場示範，長頸鹿聽到吹哨子就會靠過來、拿東西給牠就會低頭，如果是打響板那種聲音，牠知道要把事情做好才會給牠食物，當時六福村的動物經理也有跟長頸鹿互動。