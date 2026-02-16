我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彭佳嶼氣象站位於台灣最北端的孤島，仰賴每月僅有的兩班運補船運送物資。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

過年必備七菜一湯 氣象署、海巡共度春節

▲彭佳嶼氣象站年夜菜的菜色雖非豪華年菜，但都會努力應景湊到「七菜一湯」。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

孤島工作不無聊 彭佳嶼上班的一天

▲擁有廚師執照的工友，平時工作就是負責彭佳嶼氣象站的三餐烹調。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

工友父子兩代守孤島 通勤上班超辛苦

▲春節年假到來，彭佳嶼氣象站人員也貼起春聯應景。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

▲彭佳嶼氣象站近年新建房舍大幅改善住宿條件，讓人員生活更加舒適。（圖／彭佳嶼氣象站提供）

農曆春節將至，位於台灣最北端離島的彭佳嶼氣象站，除夕夜依舊需要人員留守，全站編制6人，平時輪班駐守約2至3人，過年期間維持1名職員、1名工友與主任值班。主任顏增璽表示，雖然春節業務相對單純，但觀測工作全年無休，這頓在北方孤島上開席的年夜飯，雖然遠離城市，但卻有另一份溫馨。彭佳嶼是台灣最北端的島嶼，距離基隆市外海約56公里，沒有碼頭、沒有商店，島上所有物資仰賴每月僅有的兩班運補船，如果遇東北季風或颱風，風浪超過1.5公尺便難以靠岸，顏增璽分享，曾有同仁因天候不佳在島上滯留近30天，全島一度只能以罐頭配白飯度日，柴油也險些耗盡提到春節年假，顏增璽分享，除夕年夜飯由工友掌廚，食材提前從台灣本島運來，菜色雖非豪華年菜，但會努力湊到「七菜一湯」，有魚有肉是一定要的，平時如果幸運捕撈到海鮮也更添驚喜，「以往都是除夕邀請海巡與燈塔人員共桌，初一再到對方房舍作客」。此外，年夜飯餐桌中央一定會擺上一鍋羊肉爐或麻油雞，顏增璽說，「過年畢竟是一年一次，不能太寒酸，也會邀請海巡與燈塔同仁一同圍爐，互相作伴，並在氣象站貼上春聯、簡單布置來應景。」顏增璽提到，儘管彭佳嶼平時補給受限，但氣象觀測任務從未中斷，站內人員每日清晨6點就會準備施放「探空氣球」，早晚各一次，蒐集溫度、濕度、風向與風速等高空資料，提供預報重要依據。彭佳嶼氣象站平日僅3人值班，和海巡、燈塔人員成為唯二在島上生活的團隊，生活步調簡單而規律，有人利用值勤空檔攻讀博士學位，有人拍攝候鳥、觀星或夜看流星，顏增璽指出，每次和海巡、燈塔人員偶爾相聚唱歌聊天，都成為孤島難得的熱鬧時光。顏增璽指出，彭佳嶼氣象站人員資歷差距大，但工作卻默契十足，其中一名資深同仁已服務近20年，另一名工友更是家族兩代守島，父子累計在島上超過40年。顏增璽說「彭佳嶼從過去數10名駐軍到如今僅剩少數單位，歷史變遷都看在這些老同仁眼裡。」談到在這座孤島的工作生活，顏增璽坦言，最辛苦的其實是往返交通，冬季小船要頂浪航行3至4小時，路程顛簸劇烈，好幾次都差點翻船；不過也發生許多有趣的事，像是之前施工或節目拍攝期間，小小房舍曾一度擠進30多人，辦公室也成臨時宿舍，所幸近年新建房舍大幅改善住宿條件，生活更加舒適。對留守同仁而言，在彭佳嶼氣象站守島過年是一種輪值責任。顏增璽強調，會刻意安排同仁三年輪一次班，讓每位同仁都有機會回家團圓；彭佳嶼的除夕夜沒有煙火或人聲鼎沸的問候，但依舊透過海風與探空氣球的升空，在春節靜靜守望著台灣的天空。