我是廣告 請繼續往下閱讀

台股本周過年封關，美股周一適逢「華盛頓誕辰紀念日 （Washington's Birthday，又稱總統日）」休市，投資人有喘息空間，而本周台積電ADR在台股封關期間的走勢備受關注。華爾街對台積電ADR今年的目標價預測甚為樂觀，除了高盛之外，又有其他機構給出450美元的價位。根據彭博報導，人工智慧顛覆軟體業的恐慌籠罩著華爾街，亞洲股市卻「因禍得福」，在這產業供應鏈占據主導地位的區域，晶片製造龍頭企業受到投資者追捧。台積電在台灣證交所加權指數的權重已接近45%，是十年前的三倍。韓國Kospi指數也幾乎形成雙巨頭格局，三星電子和SK海力士兩家公司合計權重接近40%。亞洲主要晶片製造商在當地股票市場中權重過高，進一步放大了它們對股價走勢的影響。彭博提到，亞洲並未完全免受全球市場動盪的影響。儘管軟體股在地區股市中所占比重不大，但包括香港上市的金蝶國際以及印度的Infosys等科技公司，在近期拋售潮中仍與美國軟體股一起大幅下挫。彭博指出，由於亞洲本土公司在人工智慧生態系統中扮演著不同的角色、估值較低加上盈利成長更為強勁，預計亞洲股市將繼續保持優異表現。投資機構Alphinity Investment Management的客戶投資組合經理Elfreda Jonke表示，「我們的一大核心持倉是台積電，至今仍然看好。所有AI之路最終都通向台積電」，強調他們所投資的是晶片製造商等AI領域的技術核心主導者。DA Davidson給予美股台積電ADR股票「買入」評級，目標價為450美元，認為台積電前景強勁。分析師盧莉亞(Gil Luria)寫道，台積電是「人工智慧周期中的核心部分，在各種情景下都能分一杯羹」。彭博資訊提到，在追蹤台積電ADR的券商中，高盛預估的目標價達520美元為最高，高盛分析師呂昆霖稱，在台積電高層表示AI驅動的供需失衡尚未解決，且先進製程產能依然受限的情況下，預估供需缺口可能維持到2027年。