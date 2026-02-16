我是廣告 請繼續往下閱讀

中國科技巨頭「字節跳動」12日推出人工智慧（AI）影片生成模型Seedance 2.0，AI影片在中國社群平台紛紛流傳，其中包括好萊塢知名影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt）打鬥場面，甚至連迪士尼等公司的動畫以及電玩遊戲主角也都出現在內，侵權爭議延燒，迪士尼揚言提告。對此，字節跳動周一終於給出回應。根據路透報導，上週發布的 Seedance 2.0 在中國迅速走紅，其中一段由該系統生成、呈現湯姆克魯斯與布萊德彼特打鬥的影片廣為流傳。這款 AI 模型被拿來與 DeepSeek 相提並論，且因僅憑少量提示語就生成具電影感的故事情節而受到好評。然而，相關畫面已嚴重侵犯智慧財產權，美國電影協會發言人在聲明中表示，「在短短一天內，中國 AI 服務 Seedance 2.0 就對美國受版權保護的作品進行了大規模的未經授權使用。字節跳動推出的這項服務缺乏實質性的反侵權保障措施，無視保護創作者權利並支撐數百萬美國就業崗位的既定版權法。字節跳動應立即停止其侵權行為。」路透稍早引述一名知情人士說法指稱，迪士尼已向字節跳動發出停止侵權通知（cease-and-desist letter），指控字節跳動未經授權使用迪士尼角色來訓練並加強Seedance 2.0。另據Axios報導，迪士尼外聘律師辛格（David Singer）稍早在信中直指，Seedance 預先打包了一個「盜版的迪士尼角色資料庫」，涵蓋《星際大戰》、漫威（Marvel）等系列作品中的角色，並將這些角色呈現成如同公有領域的圖像。迪士尼在文件中直指Seedance 正在重製、散布並創作包含 Spider-Man、Darth Vader 等角色在內的衍生作品。字節跳動在聲明中表示，「我們正在採取措施，加強現有的防護機制，以防止使用者未經授權使用智慧財產權與肖像。」不過，字節跳動並未具體說明將採取哪些措施。