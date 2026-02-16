我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電是否再加碼對美投資，一直是產業界關注的焦點。近期有外媒揭露，台積電可能還要再加碼1000億美元的投資，雖然這個說法未獲台積電證實，但是有業界人士指出，從台積電今年年初的一個動作來看，投資加碼的結果似乎顯而易見。根據《金融時報》報導指，台積電先前已宣布，將在亞利桑那州投資1650億美元建設六座晶圓廠、兩座先進封裝廠以及一座研發中心，並於2025年底在第一座工廠開始為輝達與蘋果進行量產。今年，台積電更是斥資1.97億美元（新台幣約62.27億元）在亞利桑那州再度購買土地，產業人士解讀，這似乎默默應證台積電投資加碼的傳聞。此外，有媒體引述產業人士分析，台積電購地就是為了後續擴大投資預作準備，儘管目前未設下投資期限。但隨著輝達、AMD等大客戶需求持續攀升，六座晶圓廠恐仍難完全消化訂單，新取得土地規模則足以容納後續四座晶圓廠與一座封裝廠，投資加碼意圖明顯。產業人士指出，三奈米以下先進製程晶片都要使用EUV（極紫外光微影設備）生產，這些設備無法上樓，需要平面廠房，台灣目前的生產基地已經滿載，如果在美國設廠可以獲得美國支持，那對台積電來說也是好的。不過，台積電雖然有投資意願，但也要看美國政府的支援是否到位，中間有許多「眉角」，包括外傳台美貿易協定還有未公開的協商文本，其中可能也包括相關投資協議。