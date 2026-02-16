我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市萬華區西門町商圈15日晚間發生一起隨機攻擊案，一名37歲李姓男子當晚18時許，行經西寧南路與內江街口時，突遭一名陌生男子徒手揮拳攻擊臉部，造成眼鏡當場毀損，李男事後報案，警方今（16）日在松山機場抓到人，該名邱姓男子辯稱，自己遭人跟蹤，上前詢問未獲回應才情緒失控揮拳。警方訊後依傷害及妨害自由等罪嫌函送法辦。根據李男報案，他突遭對方攻擊，隨即與對方拉開距離，對方則徒步離開現場，但他跟對方完全不認識，只是因為擦肩而過即遭攻擊，他向警方報案，並提出傷害及妨害自由告訴。萬華分局西門町派出所獲報後高度重視，立即派遣警力到場並成立專案小組，調閱周邊監視器畫面追查嫌犯行蹤。警方比對影像與相關資料後，鎖定39歲邱姓男子涉有重嫌。由於邱男案發後均以步行方式移動，增加查緝難度，警方持續擴大調閱沿線監視器，同時通報相關單位協助留意其行蹤。16日下午1時30分許，航空警察局台北分局巡邏員警在松山機場大廳執勤時，發現一名特徵與新聞畫面相符的光頭男子，立即通報萬華分局。西門町派出所員警趕赴現場，比對監視器影像及身分資料後，確認為涉案邱男，隨即將其帶回派出所偵訊。據了解，邱男為金門人，當時已購買機票準備搭機返鄉。警方訊後依傷害及妨害自由等罪嫌，將邱男函送法辦。另因其情緒狀況不穩，警方通報醫院評估，經醫師判斷符合強制送醫要件，也於今下午協助送醫。萬華分局強調，對於商圈隨機攻擊等暴力行為絕不寬貸，也呼籲民眾遇事應理性處理，切勿以暴力解決糾紛。