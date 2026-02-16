我是廣告 請繼續往下閱讀

今天是除夕夜，國民黨主席鄭麗文日前前往台北市南門市場採買年貨，為除夕夜提前準備應景食品。她走訪多家老字號店家，選購年糕、八寶飯、魚丸及蛋餃等傳統年節料理。鄭麗文表示，每年過年前都會親自到市場採買，一方面感受濃厚年味，也藉此支持在地商家，並向店家提前賀節，祝福生意興隆、財源廣進。鄭麗文特別推薦南門市場老字號「南園」的年糕與八寶飯。她指出，上海式年糕內含蓮子、紅豆、紫米等口味，另有綜合選擇，是她每年必買商品。她笑說，「過年一定要吃年糕，才能步步高升」，除了自己喜愛外，拜拜時也一定要準備。至於八寶飯，同樣是她心中的經典年節甜點，每年都不會錯過。談到料理方式，鄭麗文也分享自己的煎年糕小撇步。她表示，不同於一般沾裹蛋液的傳統作法，她會先在年糕外層拍上一層太白粉，再直接下鍋油煎，這樣煎出來的年糕表皮酥脆、薄香且帶點焦香味，口感更佳。面對助理笑問是否有機會品嚐，她也俏皮回應「慢慢等吧」，展現輕鬆親民的一面。隨後鄭麗文轉往另一家知名店家選購魚丸與蛋餃，看到現場製作的手工蛋餃時頻頻稱讚「超香的」，還笑說「口水快要流出來了」。她最後與隨行人員向民眾拜年，祝福大家新年快樂、幸福加碼、馬上發財，也期盼新的一年國泰民安、萬事如意。