▲最靠近除夕夜台中震央的位置是編號3、4、12號，因此距離上市該震央發生已經有將近60年了。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

該地震屬於獨立事件

除夕夜地牛翻身！今（16）日19:00台中發生芮氏規模4.0的有感地震，震央位於台中市政府西北西方26.0公里（位於台中市近海），屬於淺層地震，最大震度發生在台中梧棲3級、彰化3級、大甲2級、台中1級。今晚除夕夜晚間19時00分，台中發生芮氏規模4.0的有感地震，根據中央氣象署地震測報中心資料顯示，這起地震震源深度為21.6公里，最大震度落在台中市、彰化縣，達到3級；鹿港、員林為2級；苗栗、南投、雲林、嘉義則為1級。吳健富主任受訪問時表示，此次震央位於台中梧棲外海，從歷史資料來看，此處發生地震的頻率並不高，該區域鄰近震央上次發生類似規模的地震是在1967年，至今將近60年，當時規模約為5.2，顯示此處地質活動並不活躍。針對台中除夕發生的地震成因，吳健富主任解釋，台灣地震主要源於板塊運動，雖然大部分地震發生在東部約佔70%，但東部板塊碰撞擠壓的應力會逐漸向西傳遞，蓄積在西部較脆弱的地層或斷層帶上，最終導致破裂釋放能量。至於是否為先前東部大地震的餘震？吳健富主任表示，今台中發生的地震為獨立事件，他也提醒，雖然西部地震較少，但西部地震通常深度較淺，約10幾公里，一旦發生規模較大的地震，對地表的威脅較大，例如過去的梅山地震或921地震。呼籲民眾在過年團圓之餘，平時仍要做好防震準備與房屋結構檢查，平安過好年。