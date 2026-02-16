我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧將粉絲送的刮刮樂「1,200萬大吉利」帶回韓國跟媽媽一起刮獎，未料全槓龜。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

播《花木蘭》神曲祈福 粉絲直呼接地氣

▲李多慧刮刮樂之前，特地播迪士尼動畫《花木蘭》的中獎神曲〈以妳為榮〉，祈求「老祖宗保佑」中獎。（圖／翻攝自YouTube）

兩張全槓龜 自嘲靠老祖宗保佑

剛續約味全龍的韓籍啦啦隊女神李多慧今（16）日除夕晚間開直播與粉絲互動，臨時加碼挑戰台灣彩券刮刮樂，她稍早在直播中透露，會和媽媽一起刮2張來自台灣的彩券，若幸運中獎就舉辦粉絲見面會，並預告結果將透過threeads平台與大家分享，讓不少粉絲提前敲碗。值得一提的是，李多慧特地將迪士尼《花木蘭》尾牙神曲〈以妳為榮〉當背景音樂，並發文：「老祖宗......保佑我......」讓不少粉絲驚呼：「李多慧也懂花木蘭？」李多慧今年農曆年特地返回韓國，此次與父母及姊姊一家人一同前往釜山過節，李多慧今日稍早開直播表示自己有將粉絲送的刮刮樂「1,200萬大吉利」帶到釜山，會跟媽媽一起刮。有趣的是在正式開刮前，李多慧特地播放迪士尼動畫《花木蘭》中的經典歌曲〈以妳為榮〉作為「中獎神曲」替自己加持。這首〈以妳為榮〉過去常被當作尾牙或春酒的祈福音樂，也被網友戲稱是「中獎神曲」，看到她熟門熟路播放神曲，粉絲紛紛留言笑說：「多慧也懂花木蘭是尾牙神曲」、「真的太在地了」。不過結果並未如願，李多慧2張刮刮樂全數落空，她當場露出哭笑不得的表情，自嘲運氣還差一點，留言笑喊：「老祖宗保佑我！」畫面逗趣又自然，儘管沒有中獎，她仍十分享受與家人團聚的時光。雖然挑戰失利，但粉絲們仍紛紛留言力挺，希望李多慧未來能再挑戰一次，把見面會願望實現，李多慧久違透過直播與社群分享生活，從應援到過年刮彩券都不忘和台灣粉絲互動，讓不少人直呼她越來越「本土化」，除夕夜的輕鬆直播，也為粉絲增添不少笑聲。