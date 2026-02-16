世界棒球經典賽（WBC）C組賽事3月將在東京舉行，大批台灣球迷將前往東京觀賽，但有許多球迷手中未有部分球賽場次的門票，尤以台日戰最難取得。擔心台日戰流落在東京街頭無法觀看比賽嗎？世界棒球經典賽公司近日率先公布一處東京的觀賽活動地點規劃。
包含WBC官網以及東京晴空塔官網皆發出公告，世界棒球經典賽公司（World Baseball Classic Inc.，WBCI）將於兩個會場舉辦東京球迷活動，分別在東京晴空塔城和澀谷區的宮下公園；其中，東京晴空塔將會有公開轉播活動。
世界棒球經典賽公司在公告中提到，讓更多民眾盡情享受這項賽事，現場除特別訪談節目與觀賽派對外，還設有特色美食、拍照打卡點，屆時官方賽事周邊商店也將開放，各種活動將讓球迷身臨其境，感受賽事氛圍。
在活動期間，特別訪談節目將邀請曾在這項賽事中出場過的退役球星，同時也將展出 WBC 冠軍獎盃、歷屆參賽球員的簽名紀念品，以及紀錄賽事過往軌跡的珍貴文物。
位於晴空塔的會場預計在2026年3月6日（星期五）至3月15日（星期日）開放，賽事期間透過會場大型螢幕舉辦觀賽派對，讓球迷齊聚一堂、共同為比賽應援。預計舉辦活動的時間為3月6日（五）、7日（六）、8日（日）、14日（六）、15日（日），其中14日預定僅有訪談活動。
至於在宮下公園的活動部分，2 月 20 日至 3 月 22 日將展出巨型壁畫，該地點將設立官方商店，重現球場氛圍，販售超過500種商品，同時設立賽事專屬拍照區域。
