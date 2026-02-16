我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸軍司令部除夕夜首度施放迎春煙火，璀璨煙火點亮營區夜空，象徵辭舊迎新、軍民同心。（圖／陸軍司令部臉書）

▲龍潭區民眾於綠衫林公園周邊駐足欣賞煙火秀，現場氣氛熱鬧歡樂。（圖／陸軍司令部臉書）

當除夕夜家戶圍爐團聚之際，仍有許多官兵堅守戰備崗位、守護家園。為讓留守人員也能感受濃厚年節氛圍，中華民國陸軍司令部今年除舉辦除夕餐會外，首度規劃迎春煙火秀，於今（16）日晚間7時在營區及周邊施放長達8分鐘煙火，由上將司令呂坤修主持，邀請留守官兵與眷屬共同參與，在戰備不鬆懈的前提下共迎新春。煙火在眾人倒數聲中絢麗綻放，璀璨光芒劃破夜空，象徵辭舊迎新與希望啟航，也照亮營區夜色，現場歡呼聲不斷。不少龍潭區民眾在年夜飯後，特地前往大漢營區外綠衫林公園欣賞這場難得的煙火秀。這也是陸軍司令部首次於營區施放煙火，事前透過在地里長邀請鄉親共賞，成功拉近軍民距離，營造溫馨歡樂的過年氣氛。陸軍司令部表示，今年適逢建軍80週年，特別以「龍潭好朋友」角色邀請地方鄉親參與未來系列活動，希望走出營區、與民眾站在一起，展現全民防衛韌性的力量。未來也將持續精進戰訓本務與戰備整備，穩健推動建軍備戰工作，守護國家安全與社會安定。此次迎春煙火不僅是節慶活動，更象徵軍民同心、守護家園的深厚情誼，當地民眾也直呼「軍方真的不一樣了」，感受到部隊越來越融入地方生活。