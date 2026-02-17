我是廣告 請繼續往下閱讀

初一玩迷因哏！回顧2025年，台灣社群網路創造力驚人，從藝人私下樣貌到台上突發狀況，許多看似平凡瞬間，社群發酵之下都有可能成爲迷因，乃至現象級的流行話題，《NOWNEWS今日新聞》整理了過往一年5大迷因現象，包括楓葉姐姐開著洗腦的「上車舞」，頑童MJ116的瘦子驚喊：「後面有車」，王Aden校園演唱「大跳」氣氛拉到最高點，以及王世堅帶動了一波「死語復興」，回顧以上名場面你／妳還記得嗎！自抖音團體「SK月亮湖217」的楓葉姐姐，直播主踩著節奏喊著「我們來接你了呦～」、「帥！好帥！」畫面好養眼，怎料演變成一場荒謬的跨境惡搞，網友發現只要透過抖內，就能讓不熟悉台灣政治的直播主，在台詞中置入政治人物姓名，充滿戲謔性質的互動，迅速引發模仿熱潮。2025年最令人噴飯的畫面，莫過於「行走荷爾蒙」瘦子的笑話直播，他在與成員大淵視訊時，因對方畫面背景設定為車輛，當場拋開酷帥形象、故作緊張地大喊：「你後面有車！」神情與大淵的淡定形成強烈對比，被網友笑稱是「最有溫度的驚嚇」，事後頑童MJ116 3人自己都笑歪。此外，動漫圈也貢獻了年度魔性聲音，來自《Love Live!》聲優組合「AiScReam」的互動口號「露比醬～嗨！」在去年3月席捲抖音，成為上半年無人不知的洗腦神曲，還有高中男同學們集體翻拍，以極度低沉且充滿「雄性賀爾蒙」的嗓音齊聲應援，強烈的高反差感讓影片一夕爆紅。除此之外，政治人物王世堅跨界成音樂圈的流量密碼，帶動一波「死語復興」熱潮，他2017年於市議會質詢片段被挖出，音樂博主透過AI技術重新編製成舞曲〈沒出息〉，「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」，精準道出現代人面對生活壓力的反諷心聲。而最廣為人知的，便是新生代歌手王Aden，去年12月於高中校園演出，因一名女學生上台共舞而中斷演唱，當場顯露出不悅的神情，他事後脫口：「我原本打算要在最後一首大跳，把氣氛拉到最高」，引發公關危機，致使丟掉不少演出工作，該言論成為流遍社群上嘲諷的迷因代名詞。