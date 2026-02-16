我是廣告 請繼續往下閱讀

今（16）日是除夕夜，法鼓山連續第20年於除夕夜以108響鐘聲迎新春，前三響禮由總統賴清德引領祈願。賴清德9點30分到場，一臉肅穆與法鼓山方丈和尚果暉法師等人，在僧團誦經聲中，一起為世界祝禱、祈福。賴清德也趁機喊話，希望立法院盡速通過國防特別預算、總預算也能盡速通過。賴清德說，很高興在除夕夜跟大家再度相聚在法鼓山，迎接新的一年到來，法鼓山舉辦的除夕撞鐘為世界祈福，是台灣的文化盛事，今年滿二十年，更是意義非凡，法鼓鐘聲代表慈悲智慧圓滿，也提醒大家，對過去一年反思反省，為新的一年注入更大願力與希望。賴清德說，法鼓山創辦人聖嚴法師曾開示，「現在最美好、現在最實在、現在最珍貴，現在就是全部」，啟示我們要把握當下，個人如此，國家也是如此。賴清德說，過去一年台灣遭遇過風災、堰塞湖溢堤災情、非洲豬瘟，但中央地方同心協力，還有志工不斷投入救災工作，克服各種難關，即便在美國關稅壓力下，全國人民仍盡心盡力，去年經濟交出亮眼成績單，這是全民共同努力的成績單，期待全國人民在此基礎上，把握當下、繼續努力，也希望國防預算盡速審議通過，讓國家更安全、總預算也盡速審議通過，讓經濟更發展，對人民照顧更周延。法鼓山自2007年首次舉辦除夕撞鐘，即使在全球疫情期間也不曾間斷這項為世界祈福的活動。鎮山之寶法華鐘，是全球第一座在鐘體上刻有「經中之王」《法華經》與〈大悲咒〉的青銅梵鐘，總重達25公噸，計70,152個字，字字清晰，還有一幅「多寶塔雙佛並坐圖」，融合古今名家書法和繪畫藝術，是世界級的藝術創作。聖嚴法師曾說，這是無限光明的、無限希望的一口鐘，「聽聞法華鐘聲，等於聽聞一部《法華經》。」除夕夜聆聽108響法華鐘聲，如同聽聞《法華經》108遍，象徵破除過去、現在、未來的108種煩惱，以慈悲和智慧的圓滿迎接嶄新的一年。