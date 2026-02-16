我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國歌手Lionel Richie唱到一半YouTube突然卡住。（圖／翻攝自央視春晚YouTube）

30萬人在線見證 聊天室瞬間爆氣

▲30萬名觀眾同時在線上收視，怒噴央視直播卡。（圖／翻攝自央視春晚YouTube）

官方尚未說明原因 網友盼補檔重播

▲央視尚未出面說明為什麼直播卡住，外界推測是因為在線人數太多導致。（圖／翻攝自央視春晚YouTube）

中國年度盛事央視春節聯歡晚會（春晚）今（16）日除夕晚間直播期間發生技術狀況，引爆網路熱議，當晚由國際巨星成龍登台，攜手美國歌手Lionel Richie（萊諾·李奇）中英混唱〈四海一家〉，原本被視為全場高潮橋段，未料唱到尾聲時，YouTube直播畫面突然卡頓，聲音與影像不同步，令大批觀眾措手不及。30萬名同步在YouTube上收看的觀眾集體爆氣，要央視出面說明遇到什麼狀況，不過相關單位尚未出面說明。據統計，今晚YouTube直播同時在線人數突破30萬人，畫面異常發生後，聊天室留言瞬間洗版，「卡成這樣怎麼看」、「關鍵時刻當機」、「央視春晚也會lag」等怒火留言不斷，許多觀眾直言，這段合唱原本氣勢十足，卻因技術失誤影響觀賞體驗，讓期待落空。〈四海一家〉象徵團結與跨國交流，成龍與萊諾·李奇的合體更被外界視為國際合作亮點，2人透過螢幕跨國以中、英雙語演繹經典旋律，舞台視覺與編曲皆頗具規模，未料臨門一腳遭遇訊號卡頓，讓原本高光時刻變得尷尬，不少網友認為，如此大型節目應有更完善的備援機制。截至目前，主辦單位尚未正式說明卡頓原因，推測可能與海外串流頻寬或瞬間流量暴增有關，有觀眾呼籲儘快上傳無延遲完整版影片，讓錯過順暢畫面的粉絲重新欣賞。事實上，近年來中國春晚向來以高規格製作著稱，此次直播事故雖未影響現場演出，卻在網路平台掀起波瀾，對30萬名線上觀眾而言，這場技術插曲成了除夕夜的意外記憶，後續是否會提出改善方案，外界仍在關注。