世界最貴的寶可夢卡牌成交，YouTuber兼摔角手羅根保羅(Logan Paul)將手上一張極稀有的「插畫家皮卡丘」（Pikachu Illustrator）卡片，以天價1649萬2000美元（約新台幣5.16億元）成交，成為卡片交易史上最高標金紀錄。根據BBC與CNN報導，羅根保羅以破紀錄的1,650萬美元售出了這張極為罕見的寶可夢卡牌，他在2021年以530萬美元（1.66億台幣）購入這張卡牌，在當時就創下了紀錄，而這張卡也是史上最稀有寶可夢卡之一中，保存狀況最佳的版本。根據拍賣公司Goldin指出，得標者為天橋資本共同創辦人之一的資本家史卡拉木奇(AJ Scaramucci)，他是前白宮通訊主任Anthony Scaramucci的兒子。他表示，這是他計畫中的「全球珍寶獵尋」行動的第一筆收藏。週一的競價接近尾聲時，價格最初保持在 688.2 萬美元，但在持續數小時的延長競價期間，最後時刻出現了一連串的報價，最終拍賣總額經過97次競價中推高至 1649.2 萬美元。羅根保羅在YouTube直播中、在五彩紙屑紛飛下迎接這筆拍賣的結果，他形容「簡直瘋狂至極」。隨後，金氏世界紀錄委員會的裁判凱森(Sarah Casson)現身，宣布這是史上在拍賣會上成交價格最高的集換式卡牌。史卡拉木奇也現身，並談到自己狂野的收藏計畫，他表示，「我正在尋求購買一具霸王龍化石，我還要買下《獨立宣言》，而且不會就此止步。這只是剛開始。」羅跟保羅則將自己在2022年於WrestleMania 38首次登上WWE舞台時所佩戴、用來懸掛該卡牌的鑽石項鍊，一併掛在史卡拉木奇的脖子上。這張卡牌最初於 1998 年日本漫畫雜誌《快樂快樂月刊》（コロコロコミック）漫畫舉辦的比賽中頒發，全世界目前僅有 20 到 39 張流通。這張卡片的特色之一，是將卡片上的「TRAINER」字樣替換為「ILLUSTRATOR」，插圖則是皮卡丘揮舞巨大畫筆。羅跟保羅所擁有的這張卡片，是唯一一張被PSA（Professional Sports Authenticator，專業鑑定公司）評為10分的版本。PSA負責評估集換式卡牌的等級，10分代表「幾乎完美」。這張「Pikachu Illustrator」卡片，也成為歷史上最高的交易卡，先前交易卡紀錄出自2007-08年 Upper Deck Exquisite Collection，是洛杉磯湖人隊已故知名球星布萊恩（Kobe Bryant）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）聯名簽署的，全球僅有一張的「1 of 1」雙 Logoman 簽名卡，經專業鑑定機構PSA（Professional Sports Authenticator）評為10分中的6分。拍賣過程歷時兩天，共吸引 82 次出價，最終成交金額達1293.2萬美元。