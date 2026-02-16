我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央視春晚出現「中國台灣新北」字幕，聊天室吵起來。（圖／翻攝自央視春晚YouTube）

緊接安排台灣藝人登場 時序引發聯想

▲在「中國台灣新北」字幕後，安排台灣藝人陳立農（左起）、侯佩岑、周傳雄、胡德夫、辛曉琪、蘇有朋、伊能靜、歐陽娜娜等人上台演唱。（圖／翻攝自央視春晚YouTube）

聊天室國旗符號消失 輿論仍在延燒

▲台灣藝人們演出節目名稱叫《寶島戀歌》。（圖／翻攝自央視微博）

央視春節聯歡晚會（春晚）今（16）日除夕晚間播出期間，被觀眾抓到畫面字幕出現「中國台灣新北」字樣，由於措辭格外明確，且並非口誤而是正式字幕呈現，隨後又安排台灣藝人周傳雄、歐陽娜娜、侯佩岑等人登場，讓不少網友認為具有刻意安排的意味，有網友在直播間打出台灣國旗符號，隨後馬上就被刪除，相關畫面在社群平台瘋傳後，兩岸網路迅速掀起討論，有人質疑政治意涵，也有人認為只是官方既定表述。中國央視春晚今晚除夕登場，耐人尋味的是在「中國台灣新北」字幕出現後，舞台隨即安排台灣藝人周傳雄、歐陽娜娜、侯佩岑、辛曉琪等人輪番登場，形成強烈對比，首先由周傳雄等人共同演唱〈寶島戀歌〉，隨後包括歐陽娜娜、侯佩岑、辛曉琪、蘇有朋、伊能靜、胡德夫、陳立農等人同場演出，字幕與登場順序的銜接，被部分觀眾解讀為刻意鋪陳。周傳雄演唱〈寶島戀歌〉時，舞台視覺與歌詞意象被放大檢視，支持者認為歌曲本身帶有文化情感，不必過度政治解讀；質疑者則指出，在特定字幕出現後接續這首歌，更容易讓外界產生聯想。這樣的編排是否單純巧合，成為輿論焦點。直播期間，YouTube聊天室出現台灣國旗符號，但很快遭刪除或自動消失，部分觀眾質疑平台或管理機制進行關鍵字與符號過濾，但不少網友更認為屬於自動審查機制，由於刪除動作迅速，使得「刻意」質疑聲浪進一步升高。央視春晚向來被視為年度重要文化節目，舞台呈現與字幕措辭皆備受關注，今年這段從「中國台灣新北」字幕，到隨後安排台灣藝人接力登場的橋段，因時序緊密而引發外界揣測，無論官方是否回應，相關討論短時間內恐怕難以平息。