今天是除夕夜，也是家家團圓吃年夜飯的時刻，前總統蔡英文今（16）日特別邀請副總統蕭美琴一起吃年夜飯，並祝大家新年快樂。蔡英文也說，要謝謝所有堅守崗位的國軍、警、消，以及今天還在工作，維持國家、社會運作的朋友們，大家辛苦了。「新的一年，希望大家能吃飽、睡好，心想事成、平安健康。」蔡英文卸任後人氣不減，發文短短3小時就有超過7萬讚。蕭美琴也留言，「謝謝蔡前總統每年都邀請我一起吃年夜飯，祝大家新年快樂、幸福平安。」蔡英文與蕭美琴相識已久，蔡英文第二任期，就由蕭美琴擔任駐美大使，負責台灣外交關係中最重要的對美關係，蕭美琴在駐美期間表現亮眼，外交風格也獲封「戰貓」，《紐約時報》也稱讚蕭美琴是華府最有影響力的大使。