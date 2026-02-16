我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透頭獎1.09億雲林開出一注獨得！威力彩頭獎2億槓龜

除夕夜大樂透獎號開出11、16、18、27、38、46，特別號43，本期頭獎一注獨得1.09億，由雲林縣斗六市的「大發財電腦彩券行」開出

▲雲林縣「大發財彩券行」除夕夜開出頭獎10.9億一注獨得。（圖/Google評價）

中獎號碼開出02、06、19、33、36和38，第二區獎號為03，開獎結果無人中頭獎

大樂透春節加碼大紅包送24組、小紅包送44組！剩餘獎項數量曝光

大樂透春節加碼的大紅包100萬及小紅包10萬，除夕夜分別送出24組和44組，兩者總計66組

大紅包480組剩下354組、小紅包800組剩下615組，民眾大年初一繼續把握機會囉！

▲大樂透春節加碼的大紅包100萬及小紅包10萬，除夕夜分別送出24組和44組，大紅包480組剩下354組、小紅包800組剩下615組。（圖/台彩官網）

🟡2月16日大樂透、威力彩完整開獎號碼一次看（第115000017期）

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

▲大樂透春節加碼大紅包、小紅包中獎彩券行，可以到台彩官網上查詢。（圖/台彩官網）

2月16日除夕大樂透、加碼春節大小紅包、威力彩派彩結果出爐！今天大樂透本期頭獎1.09億開出，一注獨得由雲林縣斗六市的「大發財電腦彩券行」開出；加碼的春節大紅包100萬送出24組、小紅包10萬送出44組；至於威力彩保證頭獎2億，今天沒有開出槓龜。，該家彩券行去年2月18日曾開出1億元的大樂透頭獎，今晚再度獲得財神爺眷顧。另外威力彩頭獎2億元，，獎金再繼續累積到大年初一；今彩539則是開出2注，每注獎金為1千萬元，分別為苗栗大湖鄉「大湖彩券行」以及桃園中壢區「吉億投注站」。，春節大紅包獎項開出的24組中，17組由1注獨得百萬獎金，其餘7組由2注均分，每注各得50萬元，總計31注中獎。春節小紅包獎項開出的44組當中，34組為1注獨得10萬元獎金、8組由2注均分，每注各得5萬元，另有2組為3注均分，每注分得獎金33,333元，合計中獎注數為56注。目前已經開出5期大樂透加碼，※派彩結果以資料為主