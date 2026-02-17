我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一張日本各地機場最遠航點地圖在日本社群廣傳，台灣直航密集程度引發討論。（圖／取自itsukaichi_engi X）

2025年入境日本的外國旅客全年突破4千萬人次大關，台灣以676.34萬人次排名第3，僅次於韓國及中國，隨著春節到來，一張日本國內機場最遠航點地圖，近日在社群平台廣傳，可發現竟有多達15座日本機場，最遠的航點都是台灣。根據日本政府觀光局（JNTO）1月公布的2025年日本旅遊外國遊客統計數據，推估2025年全年總數高達4,268萬3,600人次，創下歷史新高。其中，台灣僅次於韓國、中國，以676萬3,400人次名列第3，相較於2024年的604萬4,316人次，2025一整年比前一年增長11.9%，同樣也再創歷史紀錄，等於平均每個月都有超過56萬人去日本。在社群平台X上近日有日本網友瘋傳一張「日本各地機場最遠直飛航點地圖」，這張地圖記錄了日本民用機場的最遠航點，可看到除了東京成田機場、大阪關西機場以及北海道新千歲機場等大型機場，最遠航點多落在美洲及澳洲之外，其他地方機場的最遠航點多半由亞洲國家拿下。值得注意的是，在眾多地方機場的最遠航點之中，台灣佔據了絕大多數，包含青森、岩手、秋田、福島、新潟、鳥取、岡山、高知、愛媛、佐賀、大分、鹿兒島，最長距離航點都是「台北」。地圖中也特別標註出熊本機場最遠的航點為台灣南部的「高雄」，神戶機場的最遠直飛地點更是相當罕見的台中。許多日本民眾直呼，「台灣的航空公司幾乎可以飛往九州半島的任何地方」、「難怪大家都對日本如此熟悉」、「希望台灣航線也能盡快恢復靜岡機場航線」。事實上，許多日本地方機場，都是由台灣虎航直飛，虎航由台灣-日本直飛航點高達23個，總共31條航線，從北海道到沖繩都包含在內，連相對冷門的九州、四國都能直飛抵達，也被戲稱為日本航空。