初一拜年！藝人楊丞琳與李榮浩於2019年9月結婚，感情穩定長跑，今（17）日逢農曆新年初一，夫妻倆身穿應景服裝，透過社群IG拜年，曬出老公、老婆視角，一邊下廚一邊燦笑，滿滿幸福感圍繞，楊丞琳興奮喊道：「馬年祝大家，幸福加『馬』，快樂加倍！」同框李榮浩，夫妻臉相似程度高達99％，畫面又萌又甜，令人稱羨。
初一拜年放閃！楊丞琳、李榮浩同框下廚做年夜飯
楊丞琳凌晨於社群IG發文，曬出跟李榮浩同框合照，女方一頭俏麗短髮，穿上杏紅色毛衣，僅靠在男方身邊，一同對著鏡頭燦笑自拍，照片還配上「馬年大吉」及鞭炮的貼圖，喜氣洋洋。
貼文中，還見楊丞琳與李榮浩於廚房忙進忙出，女方正在拌炒洋蔥，男方一派輕鬆，最後合力燒出一桌好菜，畫面洋溢溫馨氛圍，夫妻倆回歸家庭過年之餘，不忘曬恩愛，讓人稱羨不已。
楊丞琳、李榮浩愛得穩定低調！遠距離時刻心繫彼此
回顧楊丞琳與李榮浩的愛情，2人2014年因工作相識，2015年傳出戀情，2017年李榮浩在台北演唱會上驚喜獻吻，公開戀情，高喊：「她是楊丞琳，她是我女朋友，我喜歡她，因為她是楊丞琳」，霸氣宣示主權。
2019年7月李榮浩成功求婚楊丞琳，同年9月結婚，2人即便有了新身分，仍全力發展演藝事業，李榮浩曾透露夫妻倆有過多達300多天沒見面，僅靠通訊軟體聯繫，「一直在發語音或是文字」，可感情依舊堅固。
楊丞琳也曾提到，就算與李榮浩遠距離，但依然會關心彼此的生活，會給對方信任感，也因為雙方都很成熟，所以才能互相理解，感情才能維持，現今夫妻倆不避諱同框放閃，低調分享甜蜜生活，讓人看了暖心。
🔺資料來源－
楊丞琳IG、李榮浩IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
楊丞琳凌晨於社群IG發文，曬出跟李榮浩同框合照，女方一頭俏麗短髮，穿上杏紅色毛衣，僅靠在男方身邊，一同對著鏡頭燦笑自拍，照片還配上「馬年大吉」及鞭炮的貼圖，喜氣洋洋。
貼文中，還見楊丞琳與李榮浩於廚房忙進忙出，女方正在拌炒洋蔥，男方一派輕鬆，最後合力燒出一桌好菜，畫面洋溢溫馨氛圍，夫妻倆回歸家庭過年之餘，不忘曬恩愛，讓人稱羨不已。
回顧楊丞琳與李榮浩的愛情，2人2014年因工作相識，2015年傳出戀情，2017年李榮浩在台北演唱會上驚喜獻吻，公開戀情，高喊：「她是楊丞琳，她是我女朋友，我喜歡她，因為她是楊丞琳」，霸氣宣示主權。
2019年7月李榮浩成功求婚楊丞琳，同年9月結婚，2人即便有了新身分，仍全力發展演藝事業，李榮浩曾透露夫妻倆有過多達300多天沒見面，僅靠通訊軟體聯繫，「一直在發語音或是文字」，可感情依舊堅固。
楊丞琳也曾提到，就算與李榮浩遠距離，但依然會關心彼此的生活，會給對方信任感，也因為雙方都很成熟，所以才能互相理解，感情才能維持，現今夫妻倆不避諱同框放閃，低調分享甜蜜生活，讓人看了暖心。
楊丞琳IG、李榮浩IG